Video: Joan Laporta salió de la Ciudad Deportiva del Barcelona celebrando el fichaje de Aubameyang a última hora

Una particular imagen que segur hizo sonreír a los fanáticos del FC Barcelona se viralizó sobre el final de este lunes: Joan Laporta, presidente del club, salió de la Ciudad Deportiva celebrando tras haber logrado el fichaje de Pierre Emerick Aubameyang en los últimos momentos del mercado de fichajes de invierno.

Con pulgar arriba y un puño de celebración al aire, Laporta salió tras la firma del contrato que unirá al jugador de Gabón a Barcelona. Un fichaje que sorprende pero que deja en claro las intenciones del club de volver a competir al más alto nivel de forma inmediata.

🎥 || Joan Laporta in a happy mood after successfully completing the Aubameyang deal before the deadline.



pic.twitter.com/JzJP9a32Vf — BEING REAL (@beingrealnews) January 31, 2022

El agente de Aubameyang filtró la imagen del momento en el cual el jugador gabonés estaba firmando su nuevo contrato para unirse oficialmente al Fútbol Club Barcelona.



He becomes the third 🇬🇦Gabonese player in history to join La Liga after Henry Antchouet (Alaves) and Lévy Madinda (Celta Vigo).



📸 @FreddhyKoula pic.twitter.com/KqyWBWLQvY— Juliet Bawuah (@julietbawuah) January 31, 2022

El mercado invernal de fichajes del FC Barcelona fue notorio: Dani Alves, Ferrán Torres, Adama Traoré y Aubameyang. Caras nuevas y conocidas. Adiciones de nivel en medio de una dura crisis.

¿Podrá el Barcelona volver a la élite en poco tiempo?