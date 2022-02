Ahora sí es oficial: Tom Brady se despidió de la NFL con emotiva carta tras una trayectoria inolvidable

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Toda historia bonita tiene su final y Tom Brady decidió ponerle el punto definitivo a su libro dorado de 22 años de grandes batallas en el fútbol americano de la NFL. En una emotiva carta publicada en su cuenta de instagram se despidió de todos.

El 29 de enero salió el reporte del eventual retiro de ‘TB12’ y su papá se encargó de calmar los ánimos, no había una decisión definitiva. Ni siquiera Tampa Bay Buccaneers sabían sobre el futuro de su quarterback, el más grande de todos los tiempos.

Sin embargo, en un post de varias imágenes Brady se dirigió a sus fanáticos y demás seguidores de la NFL.

Comunicado de Brady

“Siempre he creído que el deporte es un ‘todo o nada’. Si no estás al 100% no vas a tener éxito. Y el éxito es lo que yo amo de nuestro deporte. Es una mezcla física, mental, y emocional que me hace llegar al máximo. Y lo he intentado durante 22 años, sin atajos en el campo o en la vida”, explicó.

“Es difícil de escribir, pero aquí va: no voy a tener ese compromiso competitivo nunca más. He amado mi carrera en NFL, y ahora quiero utilizar mi tiempo y energía en otras cosas. Me he hecho muchas preguntas, y estoy orgulloso de lo conseguido. Pero entrenadores, fans y compañeros merecen el 100% por mi parte. Por ello, es mejor dejar el terreno de juego a una nueva generación.

Le agradeció a New England Patriots, equipo en el que jugó 20 años y ganó seis anillos, a Tampa Bay Buccaneers, en el que jugó dos años y conquistó un anillo. A sus padres, su familia y compañeros por ayudarlo en este largo viaje.

