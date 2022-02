“Es una pesadilla”, esposo de hispana que murió al caer de un party bus en California no sabe cómo logrará ser padre y madre de cinco niños

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Destrozado, así es como se encuentra Rafael Corral, esposa de la madre hispana Heather García, de 29 años, que murió después de caer desde un autobús de fiesta el pasado 29 de enero donde celebraba su próximo cumpleaños.



Las autoridades de Los Ángeles, California, revelaron que la mujer se encontraba bailando, de pronto se tropezó y se golpeó contra una de las puertas del autobús y ésta se abrió; García cayó en la autopista 101 en el centro de la ciudad y fue atropellada por un vehículo.



Tras el fatídico accidente, la familia de la víctima quiere entender cómo una celebración de cumpleaños terminó en tragedia y han exigido una investigación.



“Es una pesadilla, que no sucede, que no debería suceder…”, dijo Rafael Corral a Eyerwitness News quien agregó: “… Cuando pagas por un servicio llegas allí, alguien te lleva seguro y (sabes) que vas a llegar sano y salvo a casa, porque eso es lo que pagaste”.



Ahora Corral se enfrenta al momento más duro, despedir a la mujer de su vida y aprender a ser mamá y papá de sus cinco hijos de 10 años, ocho, seis, cinco y uno.



El viudo ha abierto una página en GoFundMe donde ha pedido ayuda para pagar los gastos funerales de su esposa: “Soy un veterano del Ejercito que sirvió a mi país con mucho orgullo y hoy pido (ayuda) a mi comunidad. El amor de mi vida no llegó a ver su cumpleaños número 30. Ella estaba celebrando su cumpleaños con algunos amigo y familiares, había cumplido 30 el 31 de enero; lo que pensé que sería una noche divertida se convirtió en un trágico final para nosotros”.



En la misma publicación Corral definió a su esposa como el alma de una fiesta, una mujer de gran corazón y una excelente madre, además de ser su mejor amiga y la persona con la que podía contar en cualquier momento.



“Nuestros hijos nunca volverán a ver a su madre y no sé cómo voy a seguir, pero sé que siempre estará con nosotros”, escribió Corral quien ha pedido a la sociedad apoyarlo económicamente en este momento tan difícil, no sólo para él, sino para sus hijos y familiares cercanos. Hasta el momento se ha recaudado $ 76,139.

Te puede interesar: