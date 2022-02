Lautaro Martínez deja en la lona a Colombia: Qatar 2022 se le escapa a una selección cafetera sin gol

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Argentina venció a Colombia (1-0) y disminuyó al máximo las posibilidades de clasificación de los cafeteros al Mundial Qatar 2022. Un gol de Lautaro Martínez mandó a la lona a la selección dirigida por Reinaldo Rueda, que sumó su séptimo partido consecutivo sin anotar gol en las Eliminatorias Sudamericanas.

La labor de Camilo Vargas en el arco impidió que la diferencia fuese mayor. Argentina fue muy superior y extendió su racha sin perder a 29 partidos.

Al 28′ llegó el único gol del partido, cortesía de Lautaro Martínez. Cabe destacar que Lionel Messi, capitáan y figura de la Albiceleste, no estuvo presente en esta fecha FIFA.

Posteriormente Argentina siguió insistiendo. Di María fue uno de los jugadores del partido. Tuvo más de una ocasión clara de gol que no pudo capitalizar porque se encontró con el muro llamado Camilo Vargas.

Di Maria left foot meet Camilo Vargas right hand pic.twitter.com/1NEBN9lmMI— fuboTV (@fuboTV) February 2, 2022

La oportunidad manifiesta de gol más clara de Colombia estuvo en los pies de Miguel Borja y de Luis Díaz, justo sobre el final de la primera mitad. Argentina is lucky to end the half still up 1-0 #ARGvCOL pic.twitter.com/wHzqZSRq90— fuboTV (@fuboTV) February 2, 2022

Di María de nuevo, un peligro constante que pudo haber ampliado el marcador ante una débil Colombia, cuyo talento no se corresponde con lo mostrado en cancha en los últimos partidos. This save against Di María 👀👀👀 pic.twitter.com/TPin83N4rO— fuboTV (@fuboTV) February 2, 2022

Colombia perdió en Argentina y también perdió gran parte del boleto a Qatar 2022, que empieza a verse como una utopía.

Los cafeteros cierran la jornada en el séptimo lugar, con 17 puntos. Están a dos puntos de Chile (6to) y a tres de Perú (20), que aún debe disputar su partido ante Ecuador de esta fecha.