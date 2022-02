Opiniones divididas en Facebook de El Diario por campaña de firmas para liberar a hermanos hispanos que mataron a golpes a padrastro en Texas por violar a niña

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los seguidores de la página de Facebook de El Diario de Nueva York expresaron opiniones encontradas sobre la campaña de firmas en Change.org que pide la liberación de los hispanos acusados en Texas de matar a golpes a su padrastro por supuestamente haber violado a su hija y media hermana de ambos.

Una publicación en la red social de una noticia de El Diario que compara el caso de los hermanos Treviño con el del camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera- Mederos, a quien el gobernador de Colorado, Jared Polis, le conmutó una sentencia de 110 de cárcel a 10 tras resultar convicto de un accidente vehicular en el que murieron cuatro personas desató el debate entre cibernautas.

Mientras algunos sostienen el argumento de que Alejandro y Christian Treviño, de 18 y 17 años, respectivamente, así como el amigo de ambos, identificado como Juan Eduardo Meléndez, de 18, actuaron para proteger a la niña de 9 años, otros plantearon que la acción fue premeditada por lo que tendrán que enfrentar el procesamiento criminal como corresponde.

“El caso de los muchachos está confuso, ¿por qué no llamaron a la Policía? Tenían que hacer eso, no matarlo y tratar de votar el cuerpo en un lugar. Eso es lo que lo daña. Si por un accidente lo mataron, ¿por qué querer ocultar el cuerpo?”, opinó una usuaria.

En la misma línea se expresó la siguiente usuaria: “Rogel sí merece estar libre, los otros no. Lo que hicieron, lo hicieron a propósito. Nadie puede quitarte la vida, no importa el motivo. Ningún ser humano puede arrebatarle la vida a otro, que paguen por lo que hicieron, ahí están las consecuencias de sus actos. Pudieron haber hecho otra cosa mejor, cómo agarrarlo, pegarle y llevarlo a la Policía u otra cosa pero no matarlo”.

“Si fue encontrado en el acto, entiendo su actitud; pero si fue después, debió alguno pensar y no dañar su vida ellos también. Los chicos están en gran problema. Ellos lo hicieron premeditado sabiendo lo que podía pasarles. Es entendible su reacción, pero…”, planteó otro cibernauta.

“Muy triste la situación de estos jóvenes, por más firmas que reúnan a esos muchachos los van a juzgar por ese delito, el haber tomado la justicia en sus manos, golpearlo y abandonarlo es muy desfavorecedor para ellos. Lamentablemente, ninguna buena intención justifica un asesinato. El caso del camionero es muy diferente, porque ese día el salió de su casa a trabajar y ni siquiera se imaginaba la tragedia que sin intención iba a ocasionar ese día”, argumentó por su parte otra fan de El Diario en la sección de comentarios.

Otros consideran que la situación legal de los adolescentes es injusta ya que trataban de librar a la pequeña de un violador

“Esto es una injusticia lo que hacen. Con estos niños, ellos defendieron a su hermana, se merecía eso por violador”, indicó una mujer en referencia al padrastro Gabriel Quintanilla, de 42 años, y víctima del ataque mortal.

“Yo apoyo su liberación, no es justo que estos jóvenes vayan a la cárcel por un violador”, secundó otra.

“Los queremos en su casa, les hicieron un favor a la sociedad”, indicó otra.

Desde el 2019, pesaba una orden de arresto contra Quintanilla por supuestos abusos sexuales contra una niña que alegadamente ocurrieron entre el 2014 y 2016.

Sin embargo, las autoridades en Texas no habían podido dar con su paradero, según confirmaron voceros de la policía de Pharr.

El día del ataque a golpes, los jóvenes confrontaron a la víctima en un espacio de casas rodantes luego de enterarse de lo que supuestamente le había hecho a su media hermana. El trío atacó a Quintanilla en al menos tres ocasiones hasta dejarlo convaleciente y abandonar su cuerpo en un campo de McAllen. El 22 de enero pasado, un granjero descubrió el cuerpo sin vida del hombre y alertó a las autoridades.

“Si el violador no fue detenido teniendo antecedentes, estos chicos no esperaron por la justicia. Bueno no fue lo correcto, pero lo que sabemos es que ese violador ya no puede hacer daño”, lee otro comentario en Facebook.

Tanto Christian como Meléndez enfrentan cargos de asesinato capital (elegible a la pena de muerte), agresión agravada y actividad criminal organizada.

Mientras que Alejandro fue acusado de agresión agravada y actividad criminal organizada. Los cargos contra los primeros son más graves ya que, según la evidencia que manejan las autoridades, estos fueron los que le propinaron los golpes que acabaron con la vida de Quintanilla.

En el caso de Aguilera-Mederos, convicto de 27 cargos criminales por los hechos de abril del 2019 en Denver, el acusado alegó que nunca tuvo intención de provocar el accidente.

La defensa del hispano se concentró en el argumento de que al camión que conducía le fallaron los frenos y no divisó una rampa para desviarse y así evitar el accidente en cadena que además provocó una explosión.

En el caso del cubano, la campaña de firmas en Change.org alcanzó las 5 millones de rúbricas. Polis decidió conmutar su sentencia el 30 de diciembre pasado en medio de un intenso debate en redes y dos semanas antes de que se realizara una audiencia en Corte para revisar la condena.