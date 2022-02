Segunda tormenta de nieve afectará a 21 estados, advierte Meteorológico

La segunda tormenta invernal en menos de una semana en Estados Unidos afectará a unos 21 estados, desde la región de Nueva Inglaterra hacia el Centro y Sur del país, señala el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Se espera que el impacto, con afectaciones viales y de servicios en electricidad en algunas zonas, sea para más de 85 millones de personas.

El lunes el NWS adelantó que la tormenta traería entre tres y cuatro pulgadas en la mayor parte de los estados, pero algunas regiones tendrán más de 15 y quizá hata 20 pulgadas.

“Estamos monitoreando de cerca la gran tormenta de invierno que impacta una gran parte de los EE.UU. desde Nuevo México, hasta Nueva Inglaterra al noreste”, indica el NWS.

El Meteorológico no adelanta mucho sobre las preciputaciones, pero señala que serán variadas en cada estado.

We're closely monitoring the major winter storm impacting a large swath of the U.S. from New Mexico, northeast into New England. It's a complex forecast from winter precipitation types, to amounts, and more.



El meteorólogo de CNN afirmó que el mayor impacto ocurrirá en las Montañas Rocosas el martes, pero la tormenta se extiende al miércoles con afectaciones en la costa Este.

Los viajes por carretera, al menos durante tres días, serán peligrosos, por lo que se recomienda tomar precauciones o cancelar planes.

La oficina en Chicago del NWS monitorea el desarrollo de la tormenta, pero sugiere a los ciudadanos mantenerse informados sobre la actualización de los reportes.

Se espera que estados como Nueva York y Nueva Jersey tengan menores temperaturas y enfrenten lluvias, debido a la tormenta de nieve.