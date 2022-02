Agenda de eventos: diversión para el fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La bachata de Zacarías Ferreira en La Boom

A pocos días del Día de San Valentín, Zacarías Ferreira estará presentando su show Bachata para Enamorados, este viernes en La Boom (56-15 Northern Blvd 2Fl. Woodside, NY 11377), junto a Kiko Rodríguez. El famoso representante del género cuenta con una amplia discografía entre las que destacan las canciones ‘El triste’, ‘Es tan difícil’, ‘Te dejo libre’ y ‘Adiós chica de mi barrio’. Las puertas abren a las 9:00 pm. Entradas:https://www.ticketweb.com

Cortesía

Descuentos de la Semana Off Broadway

Desde el próximo 14 de febrero, la ciudad celebrará el día de San Valentín con descuentos en 17 producciones pertenecientes a teatros que forman parte del circuito Off-Broadway. NYC & Company invita a neoyorquinos y visitantes a apoyar a la comunidad teatral al tiempo que acceden a producciones de clase mundial a un precio asequible. Entre los espectáculos participantes figura la comedia clásica “La Dama Boba” del poeta, dramaturgo y novelista Lope de Vega (1613 d.C.) en el teatro Repertorio Español, además de otras obras como: Barococo, Beauty and the Beast, Blue Man Group, Jersey Boys, Sandblasted, Space Dogs, STOMP, Tambo & Bones, entre otras. Para información y entradas, visitar el sitio nycgo.com/off-broadway-week.

Además, NYC & Company anunció que la “Semana de Broadway” nycgo.com/broadwayweek ha extendido el programa de descuentos hasta el 27 de febrero.

Escena de la obra Barococo./Cortesía

“Reflex” muestra lo mejor del malabarismo

Hideaway Circus presenta el estreno mundial de Reflex, un nuevo espectáculo individual de la mente del maestro malabarista y artista visual Jay Gilligan. Una experiencia teatral única que entrelaza asombrosas secuencias de malabares con historias sobre la gravedad y los secretos de un antiguo oficio. Un artista premiado internacionalmente que ha aparecido en “America’s Got Talent”, Gilligan crea música visual fascinante a través del arte atemporal de la manipulación de objetos.

Reflex tendrá una temporada de sólo cuatro semanas, del 28 de enero al 20 de febrero de 2022 en MITU580, ubicado en el 580 Sackett St, Brooklyn. La producción también estará disponible para transmisión digital en vivo durante la última semana. Los boletos ya están a la venta en reflexshow.com.

El famoso malabarista Jay Gilligan. Foto: Aidan Gibney

“Skeleton Crew”, lo nuevo de Broadway

El drama de Detroit y la debacle de la industria automotriz en 2008 se cuenta a través de las vivencias de cuatro trabajadores de una fábrica, quienes tratan de sortear la crisis laboral y personal, en un nuevo montaje de Broadway: Skeleton Crew.

La producción está protagonizada por Chanté Adams (A Journal for Jordan), Joshua Boone (actually at MTC, Network), Brandon J. Dirden (Jitney at MTC), Adesola Osakalumi (Fela!) y la ganadora del premio Tony y cinco veces nominada al premio Emmy, Phylicia Rashad (A Raisin in the Sun).

La pieza está escrita por el nominado al Premio Tony Dominique Morisseau y dirigida por el ganador del Premio Tony Ruben Santiago-Hudson, y se muestra en el Teatro Samuel J. Friedman de MTC (261 West 47th Street). Los tickets están disponibles en Telecharge.com, llamando al 212-239-6200, o en la taquilla del teatro.

La crisis automotriz de Detroit es la base de la historia./Matthew Murphy

Disfruta de “El Alquimista” en streaming

Red Bull Theatre anunció la transmisión en streaming de la aclamada producción de estreno mundial The Alchemist (El Alquimista), la nueva adaptación de la comedia clásica de Ben Jonson, adaptada por Jeffrey Hatcher y dirigida por Jesse Berger, el equipo que creó la exitosa comedia The Government Inspector. La transmisión “Pay what you can” (Pague lo que pueda), comenzó esta semana y continuará hasta el 14 de febrero. Red Bull Theatre, aclamado como “el teatro clásico más audaz de la ciudad” por Time Out New York, trae obras clásicas raramente vistas a una nueva vida dinámica para el público contemporáneo, uniendo el respeto por la tradición con una sensibilidad moderna. Para más información sobre The Alchemist o cualquier otro show, visite: www.redbulltheater.com.

Cortesía: Carol Rosegg

Salsa Cabaret en el Teatro Thalía

Los amantes del género salsero tienen una cita obligada en el Teatro Thalía, desde hoy y hasta el 24 de febrero, donde bailarines y músicos del género se juntarán para llevar a cabo el espectáculo “Salsa Cabaret”. La agrupación ‘Con Cali Salsa Pal’ Mundo’ le pondrá la música a las coreografías de Jhon Freddy Leudo Sevillano y a sus más de 20 espectaculares bailarines, todo bajo la dirección de Jhonathan Ramos y Vivian Reyes. Viernes y sábados a las 8:00 pm y domingos a las 4:00 pm. Dirección: 41-17 Greenpoint Ave Sunnyside, Queens. Más información: https://thaliatheatre.org/

Andy Warhol en el Brooklyn Museum

The Brooklyn Museum (200 Eastern Parkway) invita a los neoyorquinos a crear sus propios grabados en una íntima clase de arte de estudio, inspirada en la exposición especial Andy Warhol: Revelation y centrada en las innovadoras técnicas de grabado del famoso artista. El taller comienza con un recorrido por Revelation, donde la co-curadora Carmen Hermo discutirá cómo el proceso creativo de Warhol fue influenciado por su fe católica, la crianza de una familia inmigrante y su identidad queer. Luego, los participantes se dirigirán a los estudios para un taller intensivo dirigido por miembros de Shoestring Press, un estudio de grabado comunitario con sede en Crown Heights. Este sábado, 5 de febrero, de 1 a 5:00 pm , en la Education Gallery,1er Piso. Información: https://my.brooklynmuseum.org/

Cortesía Brooklyn Museum

Documental “Títeres en el Caribe Hispano”

El teatro SEA, El Grupo Morán y el Comisionado de Cultura Dominicana y la Comisión de las Américas presentan el documental “Títeres en el Caribe Hispano”, una producción que hace un recorrido histórico por los orígenes del teatro de marionetas en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y brinda una información sobre el trabajo de muchos pioneros destacados y compañías de títeres de los tres países. Puede disfrutar de cualquiera de los episodios durante 24 horas, por $5, o puede ver los tres capítulos por $15. Para más detalles, visite: https://vimeo.com/ondemand/titulos