“Nuestra Casa” muestra lo mejor del Hispanic Society Museum

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

The Hispanic Society Museum & Library (HSM&L) está a punto de inaugurar “Nuestra Casa: Rediscovering the Treasures of The Hispanic Society Museum & Library” , una exhibición que revela gemas ocultas de la amplia colección permanente del museo que incluye más de 750,000 objetos.

Curada por la Dra. Madeleine Haddon, la exposición se abrirá al público desde el 17 de febrero hasta el 17 de abril de 2022. Los objetos presentados son parte de la colección permanente de la institución cultural y ayudan a iluminar la amplia gama de artes, literatura e historia de la Península Ibérica y América Latina desde la antigüedad hasta nuestros días.

Una de las piezas que está en exhibición. /Cortesía

Durante la reciente renovación del museo, una selección de estas obras recorrió el mundo, desde el Museo Nacional del Prado en Madrid y el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México hasta el Museo de Albuquerque, el Museo de Arte de Cincinnati y, más recientemente, el Museo de Bellas Artes. Ahora, con la apertura del espacio de exhibición recientemente renovado de HSM&L en la East Building Gallery, estos objetos volverán a casa por primera vez en cinco años antes de que muchos de ellos continúen en la Galería de Arte de Ontario y la Royal Academy of Art en Londres.

“Nuestra Casa…” muestra que la colección de la HSML se extiende mucho más allá de las obras de arte de El Greco, Goya y Sorolla, por las que históricamente ha sido conocida, a obras maestras dentro de una variedad de medios de artistas latinos relativamente desconocidos.

Para evaluar y presentar estas obras a través de una nueva lente, HSM&L contrató a una nueva curadora para esta exposición, la Dra. Madeleine Haddon, curadora e historiadora del arte en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York.

Cuadros de artistas hispanos resaltan en la muestra./Cortesía

“Nuestra Casa sólo muestra la superficie en términos de la variedad de tesoros que los visitantes podrán venir a ver en el HSM&L una vez que el museo vuelva a abrir sus puertas por completo”, explica la Dra. Haddon. “Los visitantes se irán con el conocimiento de que el HSM&L tiene la colección más importante de los Estados Unidos para aprender sobre el rico y diverso patrimonio cultural del mundo de habla hispana y portuguesa”.

Las obras que se presentan en Nuestra Casa, muchas de las cuales no se han presentado con regularidad en el Museo, tienen un origen que va desde España y México hasta Puerto Rico, Perú y más allá, todas en cronología de los siglos X al XX. Estas obras incluyen las acuarelas del siglo XIX de Pancho Fierro y El hombre de Montevideo (1923-5) de Miguel Viladrich Vilá, que representan a las personas de color y la diversidad racial de la América Latina colonial.

Además, la exposición exhibirá obras que siempre han sido consideradas entre las obras maestras de HSM&L, como la Duquesa de Alba de Francisco de Goya (1797) y el Retrato de una niña de Diego Velázquez (c. 1638-42).

En detalle:

Qué: Exhibición “ “Nuestra Casa: Rediscovering the Treasures of The Hispanic Society Museum & Library”

Dónde: The Hispanic Society Museum & Library – 613 155th street NY NY 10032

Cuándo: desde el 17 de febrero hasta el 17 de abril. De jueves a domingo, de 12 a 6 p.m.

Información: https://hispanicsociety.org/