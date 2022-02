El último baile: Juan Martín del Potro anunció su retiro del tenis tras finalizar el Abierto de Argentina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La última semana ha tenido un sabor agridulce para el tenista argentino Juan Martín del Potro, quien había confirmado su participación en el Abierto de Argentina lo cual significaba su regreso a las canchas tras 962 de estar lesionado y ahora ha anunciado entre lágrimas que este torneo podría ser el último de su carrera.

“Este es uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé una retirada si no era jugando. No he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo”, comunicó el argentino.

"POSIBLEMENTE SEA MÁS UNA DESPEDIDA QUE UNA VUELTA" durísima frase de Juan Martín Del Potro, en la previa del Argentina Open. "La rodilla me tiene viviendo una pesadilla", sentenció. pic.twitter.com/arjtVDgBt7 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2022

Tras más de dos años fuera de las canchas, Del Potro reaparecerá deportivamente el próximo 7 de febrero en el Abierto de Argentina que se efectuará en la ciudad de Buenos Aires.

Pese a las palabras de la “Torre de Tandil”, algunos indicios señalan que la decisión no está totalmente definida, y es que los organizadores del torneo de Río de Janeiro anunciaron el pasado lunes que Del Potro participaría como una de las atracciones del evento que se celebrará entre el 14 y 20 de febrero.

“Esta vuelta al tenis posiblemente no sea así. Quizá sea una despedida más que un regreso”, expresó Del Potro, dando a entender que también existe un posibilidad de que continúe al menos para el torneo brasileño.

El camino del que podría ser “el último baile” del jugador de 33 años iniciará ante su compatriota Federico Delbonis a quien enfrentará en la primera ronda. Este será el primer partido de Juan Martín del Potro desde el 19 de junio de 2019.

“No podía pedir otra cosa que jugar el martes con un amigo como Fede, porque con él vivimos los días más inolvidables como tenistas. Y el martes será otro día”, manifestó el ex número tres del mundo, campeón de la Copa Davis y doble medallista olímpico.

“Mi esencia será jugar y ganar hasta el último punto. Voy a querer ganar. Con esta lesión siempre dije que no bajaría los brazos. La despedida tenía que ser en una cancha y no en una conferencia. Este torneo lo jugué casi al inicio de mi carrera. Siempre lo vi de chiquito y deseaba que lo hicieran en cemento para jugarlo. Estoy feliz de sentirme jugador al menos por unos días más”, agregó el campeón del US Open de 2009.

Del Potro admitió que seguirá consultando médicos en busca de la cura para su rodilla, como lo han hecho para sus lesiones el escocés Andy Murray y el español Pablo Andújar, que fue operado cinco veces del codo. “Un día pueden cambiar las cosas” subrayó esperanzado.

