El peor consejo financiero que les han dado a los estadounidenses

El consejo financiero que resulta más tóxico para los estadounidenses es el de no salir a restaurantes a cenar para poder ahorrar, según muestra una encuesta realizada a 1,000 personas por “I will teach you to be reach”.

Sin embargo, para la especialista en finanzas personales, Maurie Backman, el consejo no es del todo falso, pero tampoco debe ser tan estricto.

La especialista señala en, The Ascent, que los restaurantes comúnmente cobran grandes márgenes en los platillos que sirven, y que en muchas ocasiones en los blogs de finanzas personales, se responsabiliza a estos lugares de ser uno de los mayores destructores de nuestros presupuestos.

Si bien es mucho menos costoso cocinar en casa, el consejo de salir a cenar no está siendo bien recibido y resulta tóxico para quien lo recibe (el 44% de los consultados), a pesar de que puede ser una recomendación bien intencionada de parte de quien lo brinda.

Para Backman todo es cuestión de moderación. Comer en restaurantes es algo que a muchos fascina por diferentes razones:

– Socializas

– No ensucias cocina, ni trastes

– Descansas de cocinar

– No planificas comidas

– No tienes que ir de compras al supermercado



Eliminar completamente las comidas en restaurantes puede no ser tan realista, considera la experta en los temas de dinero.

Si la economía familiar va bien, no hay deudas en la tarjeta de crédito, cuentas con ahorros y estás en camino de alcanzar tus metas financieras personales, entonces no hay necesidad de reducir las comidas en restaurantes.

Pero si tenemos dificultades financieras, con el saldo de los ahorros disminuyendo, tarjeta de crédito endeudada y lejos de alcanzar los objetivos, entonces lo mejor es considerar una reducción hasta que las cosas mejoren.

Cada quien sabe cuánto puede gastar sin comprometer la economía y dependiendo de eso se puede disponer de recursos para determinar cuántas veces podemos salir a cenar a la semana, una, tres o más ocasiones.

Maurie Backman recomienda establecer prioridades, si te encanta salir a cenar vale la pena priorizar las comidas en restaurantes en el presupuesto. Eso puede significar tener que recortar en otra categoría, como la del ocio, si los fondos son limitados.

“Si bien gastar dinero en restaurantes significará no usar ese dinero para otros fines, es importante disfrutar de la vida. Y nadie debería avergonzarse de sentir lo contrario”, recomienda la experta en finanzas personales.

