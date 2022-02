Exigen que Legislatura de NY no apruebe cambios a redistribución congresional sin oír a comunidades

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La semana pasada la Legislatura Estatal presentó un mapa propuesto de lo que pudiera ser la redistribución de los distritos congresionales en Nueva York, que deberá votarse formalmente en los próximos días, y líderes neoyorquinos criticaron el martes que la tarea no se esté haciendo como debió hacerse, temiendo que dejen por fuera representatividad para todas las comunidades.

El llamado de los representantes de las comunidades es que en la distribución final de los distritos, la Legislatura Estatal no ignore los aportes que habían sido presentados por líderes comunitarios a la Comisión de Redistribución de Distritos, que no cumplió con su tarea antes del 25 de enero.

La exigencia es que no se tomen medidas a la ligera y que por el contrario, antes de que los cambios sean sometidos a votación formal, Albany convoque a una audiencia para que los legisladores escuchen comentarios directos de organizaciones representantes de las comunidades sobre los mapas propuestos de Redistribución de Distritos, revisión que se hace cada diez años, basada en los conteos del Censo.

Y en su afán de advertir que debido a la importancia que representan esos mapas en la vida de los neoyorquinos, entre ellos unos 4,4 millones de inmigrantes, que determinan el número de escaños al Congreso federal por los próximos 10 años, la organización New York Immigration Coalition (NYIC) levantó la voz junto a activistas comunitarios.

Más allá de lamentar que la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos, entidad encargada de haber hecho los mapas, no haya cumplido con el plazo para enviar los cambios, por lo que la Legislatura tomó acción, los activistas insistieron en no dar luz verde al plan hasta que no se garantice que sus voces y sus aportes sean escuchados.

“El hecho contundente sigue siendo que trabajamos demasiado duro para asegurar un recuento preciso de nuestras comunidades para conformarnos con algo menos que un conjunto verdaderamente justo de mapas de distrito”, dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC). “Ahora, corresponde a nuestra Legislatura estatal aprobar un plan de redistribución de distritos que mantenga unidas a las comunidades y que incluya plenamente sus aportes, incluidas las comunidades de color y las comunidades de inmigrantes”.

Daniela Robles, trabajadora social de la organización SEPA Mujer, de Long Island, destacó como una mala redistribución que no reconozca a las poblaciones hispanas que hay en varias zonas del estado, volverá a dejar a los latinos sin representación justa.

“Como organización de derechos de los inmigrantes que ha estado trabajando con comunidades latinas en el condado de Suffolk durante años, está muy claro que los inmigrantes latinos han estado históricamente subrepresentados, a pesar de su creciente presencia en el área”, dijo Robles. “Trabajamos las 24 horas para asegurarnos de que las poblaciones inmigrantes de Long Island fueran contadas en el Censo de 2020. La redistribución de distritos es el Censo 2.0 y es crucial tener una representación justa, considerando el aumento de la población latina”.

Los mapas detallan distritos legislativos estatales y del Congreso de Nueva York y debido a que los demócratas tienen una mayoría muy estrecha en la Cámara de Representantes estas decisiones tendrán un impacto en todo el país. A nivel numérico, los mapas propuestos por la Legislatura pudieran significar la pérdida de cuatro escaños de Congreso para los republicanos y la ganancia de tres para los demócratas, según estimados preliminares.

“Un proceso de redistribución de distritos justo significa que centramos las voces de las personas más afectadas mientras mantenemos las comunidades de interés completas de modo que podamos elegir un representante de nuestra elección”, dijo Mon Yuck Yu, vicepresidenta ejecutiva y jefa de personal de Academy of Medical & Servicios de Salud Pública. “No solo estamos decepcionados de que no se haya podido llegar a un compromiso bipartidista para un solo conjunto de mapas a través del IRC, sino que la Legislatura estatal quiera votar sobre un conjunto de mapas esta semana sin la participación del público. Para garantizar que este proceso sea justo y equitativo, debemos celebrar una audiencia pública después de que se publiquen los mapas”

Los activistas señalan que en la medida en la que se garantice que el proceso de redistribución de distritos se haga de manera más equitativa, mejorarán los recursos para los más vulnerables.

“A primera vista, la redistribución de distritos parece mundana e incluso aburrida, pero no se equivoquen, es un proceso que tendrá un enorme impacto en todos los neoyorquinos”, dijo Mimi Pierre Johnson, presidenta del Centro Cultural Elmont. “Cada diez años, ya sea que participemos en el proceso de redistribución de distritos o no, permitimos que los políticos tomen decisiones sobre nuestras vidas. Se supone que nosotros, el pueblo, debemos elegir a nuestros representantes, no que los políticos nos elijan a nosotros. Nuestros mapas de distrito deberían beneficiarnos en lugar de permitir que un puñado de funcionarios electos se mantengan en el poder”.