Meteorológico alerta por aguanieve en Nueva York y vialidades resbalozas por hielo

El Servicio Meteorológico alertó este lunes sobre la caída de aguanieve y vialidades con hielo en Nueva York, lo que podría provocar accidentes.

“Tenga mucho cuidado esta mañana, ya que se espera que las carreteras y las aceras se vuelvan resbaladizas”, indica .

Condiciones similares se esperan en Nueva Jersey, Connecticut y la región de Nueva Inglaterra.

Hay posibilidades de aguanieve este lunes y los próximos días, además de que los expertos señalan que las bajas temperaturas y la tormenta de nieve de días pasados han dejado efectos que durarán varios días.

Las condiciones en vialidades se complican por las lluvias.

“La mayoría debería subir por encima del punto de congelación para el mediodía, y se esperan lluvias durante gran parte del día a partir de entonces”, se advirtió. Check the weather before heading out tomorrow morning! 🚨



Las temperaturas se mantendrán por encima de los 20 grados en las mínimas y entre 32 y 35 grados en las máximas.