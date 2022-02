Jacqueline Andere sorprende en Instagram con la excelente figura que mantiene a sus 83 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jacqueline Andere aseguró que no guarda secretos de belleza, lo que sí puede presumir es la buena genética que heredó de su madre y abuela porque no aparenta los 83 años de edad que tiene.

Chantal Andere compartió en Instagram una fotografía de su madre en shorts y blusa de tirantes que despertó mensajes de asombro entre el público por lo jovial de su imagen.

“No tengo ningún secreto, yo soy desvelada, esa es la verdad”, comentó Jacqueline, “ahorita que ando ensayando una obra de teatro aprovecho y como en el coche mientras circulo en el tráfico porque el teatro a donde voy está muy lejos.

“Pero si me preguntan por algún cuidado en especial, no tengo nada. Simplemente no como cosas que me puedan hacer daño como fritangas y todo eso porque ya hay una edad en que no se puede y mi estómago siempre ha sido delicado”.

Comentó que la mejor herencia que le dejaron su madre y su abuela fue su genética.

“Mi abuela cuando murió tenía casi 105 años y no tenía arrugas, quizás unas patitas de gallo, pero nada más. Mi mamá también cuando tenía noventa y tantos años estaba igual, ella tenía su cutis muy bonito“.

En cuanto a su figura, presumió que siempre ha sido una mujer muy delgada y cuando llega a subir algunos kilos de más, luego luego se pone en forma.

Reconoció que en época de pandemia abusó un poco de la comida, pero ahorita se está cuidando porque comenzó con los ensayos de la obra Cien Metros o El Inconveniente del autor español Juan Carlos Rubio, dirigida por el argentino Manuel González Gil y producida por Morris Gilbert.

Con orgullo dijo que a sus 83 años no le gusta ocultar su edad y porque todos los que la conocen lo saben.