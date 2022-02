Sebastián Yatra después de recibir la nominación al Oscar por ‘Dos Oruguitas’: “Este es un regalo de Dios”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A Sebastián Yatra no le cabe la felicidad en el corazón, este martes 8 de febrero, sentado de rodillas frente a la pantalla del televisor escuchó lo que ni en el mejor de sus sueños se imaginó: el tema ‘Dos Oruguitas’escrito por Lin-Manuel Miranda, que interpreta para la película ‘Encanto’, tiene una nominación a ‘La Mejor Canción’ en los Premios Oscars.

En exclusiva entrevistamos al cantante colombiano minutos después de recibir la noticia y aún en shock nos relata cómo se siente, lo que significa para él este paso en su carrera, la reivindicación hacia su país, Colombia, que comienza a ser visto de otra manera, ya no por la serie de narcos, su agradecimiento a Lin-Manuel Miranda, por haber pensado en él para interpretarla, y el recuerdo para su abuelito, Mario, quién antes de morir dijo la palabra que hoy vive en su pecho: “Satisfacción’.

-Felicidades por tu primera nominación a los Premios Oscar…

Sebastián Yatra: Primera, y si se queda en primera también estaré feliz para el resto de la vida… Qué locura lo que estoy sintiendo en este momento, agradecimiento a la vida, este es un regalo de Dios, no hay mucho más cómo explicarlo, de poder estar sentado en esta posición, en este momento siendo, posiblemente, el primer cantante latino en poder interpretar una canción en español en la ceremonia de los Oscars… Vamos a ver qué pasa en 27 de marzo, cruzando los dedos, agradecido con la vida, con Dios, con Disney, con Lin-Manuel Miranda, con todas las personas que votaron, y con todas las personas que han visto esta película alrededor del mundo, y que se han conectado con el momento de la película donde suena ‘Dos Oruguitas’, que está como sin capas las emociones, simplemente contando esa historia de lo que es el amor, y cómo se transforma, incluso, cuando nos vamos a otro plano, pero se queda guardado ahí en el corazón de la gente.

-Estas ‘Dos Oruguitas’ se transformaron en dos mariposas para ti, y hoy volvieron a hacer magia…

Sebastián Yatra: Es que yo no me lo esperaba, todo comenzó con una llamada de Disney, y yo dije que sí, obviamente, lo tuviera que ver con ‘Encanto’ sí… Buenas noticias se fueron sumando, que iba a ser una canción dentro de la peli, después que iba a ser la canción principal, después querían grabar en español y en inglés, y después decidir, y terminaron decidiendo que ‘Dos Oruguitas’ suene en el planeta entero en español… En Rusia, China, Francia, Arabia Saudita, Australia, donde sea todos la escuchan en español, y es lo más bonito porque se transmite la esencia de lo que es Colombia, de lo que es nuestra tierra, de lo que es nuestro idioma.

BOGOTA, COLOMBIA – NOVEMBER 22: Sebastian Yatra voice talent gathering before the premiere of Walt Disney Animation Studios’ Encanto at Teatro Colón on November 22, 2021 in Bogota, Colombia. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images for Disney)

-Además de representarnos como latinos, estás llevándola mundo, una manera muy diferente de ver Colombia a lo que se le mostró durante años.

Sebastián Yatra: Colombia es un lugar tan mágico, donde todos los colores conviven en su máximo esplendor, y nuestra naturaleza se termina reflejando en nuestra gente. Porque la gente está llena de colores, y eso es debido a todo lo que hemos tenido que pasar como sociedad y como cultura, lo difícil que nos ha tocado. También nos ha hecho aprender un montón, y por eso tenemos tanto amor en nuestro corazón, porque sabemos valorar las cosas pequeñas y grandes, porque hemos tenido muy poco por momentos, y cuando hemos tenido algo, ese algo es un mundo. Ahorita en esta película, ‘Encanto’, le está mostrando al resto del planeta lo que es el amor que tiene Colombia. Es una maravilla, y yo poder estar en la posición de ser la voz elegida para interpretar ‘Dos Oruguitas’, que no solo es una canción, sino que es un sentimiento, y es una cultura y son 50 millones de habitantes con una ilusión, con una alegría celebrando esta nominación, es un regalo de Dios.

-Te vimos en redes festejando y saltando en el momento que recibiste la nominación, ¿qué sentías dentro tuyo?

Sebastián Yatra: Satisfacción. Mi abuelito Mario, que el se murió hace ya 10 años, y le preguntaron justo antes de que se fuera, que qué sentía, y él dijo ‘satisfacción’… Así que yo siento un poco eso. Me siento muy pleno en este momento, agradecido con la vida. Ya lo estaba antes de la nominación, ya el solo hecho de haber podido cantar la canción, y que se sigan sumando cosas es como estar más feliz, y que le agreguen más felicidad todavía a esto que llevo en el corazón en este momento.

MEET THE MADRIGALS – Walt Disney Animation Studios’ “Encanto” Foto: 2021 Disney. All Rights Reserved.

-Para un músico un Grammy, un Billboar, un Premio Lo Nuestro es como el reconocimiento de que lo lograron, ¿qué significa entonces un Oscar?

Sebastián Yatra: Es como que la música está traspasando la barrera auditiva, y que ya se vuelve como una experiencia de todos los sentidos. Porque ‘Encanto’ no solo te entra por los ojos, sino que te entra por la nariz con el olor, y los sabores de nuestra tierra, por los oídos te entran las oruguitas, y es algo que puedes sentir, porque la gente va a venir a Colombia, y va a poder tocar este país y sentir esto, yo poderlo representar. Los Oscars es un premio que ahora hace que toda la experiencia de Colombia, y esta canción, me llegue a todos los sentidos que uno puede tener como ser humano, es lo máximo, lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y junto a Lin-Manuel Miranda, que es una de las personas más talentosas que he visto de lejos, y ahora tenerlo de cerca y poderme disfrutar sus sound track completo de la película, y el trabajo tan maravilloso que hizo es un sueño gigante. Muy agradecido con él, es un genio total, es como una persona igual de maravillosa, él y todo su equipo son como una unidad de amor, que no lo hacen buscando los resultados, sino las emociones. Son 5 año o más de investigación para sacar adelante ‘Encanto’, estoy emocionado de ver qué sigue. Y con qué nos seguirá sorprendiendo.

-¿Qué le dices a esos jóvenes que sueñan con que les pase cosas como a ti, y creen que no les tocará?

Sebastián Yatra: Que no se den por vencidos a lo que sea que les diga corazón, ya sea para ser actores, o cantantes, para ser médicos, o para sacar adelante a su familia de una situación difícil, lo que sea que te motive el corazón escúchalo y levántate todos los días con un propósito. Cuando uno tiene un propósito de vida, con lo que te vas a dormir y te despiertas todos los días, y tienes una pasión nunca lo des por sentado, y disfruta eso, el camino, porque cuando estás en este punto es muy emocionante. Míralo como una meta, pero no te pases la vida pensando en eso, disfruta el día a día, lo más rico que me ha pasado a mí es cuando no estoy pensando en la meta, sino disfrutando el día a día del proceso, cada grabación, la gente que voy conociendo, enfrentando los diferentes obstáculos con todo mi corazón y mi energía puesto en eso, y ahí las cosas se van alineando, se construye un día a la vez.

‘Dos Oruguitas escrita por Lin-Manuel Miranda fue nominada a mejor canción original junto a, ‘Be Alive’ de King Richard con letra y música Dixson y Beyoncé Knowles-Carter ; ‘Down to Joy’, de Belfast con letra y música de Van Morrison; ‘No time to die’, de No Time to die con música y letra de Billie Eilish y Finneas O’connell; y ‘Somehow you do’ de Four Good Days con música y letra de Diane Warren.

