El español tiene su espacio en Sesame Street Live! 

En el show Sesame Street Live! Let ‘s Party! Rosita, la famosa “muppet” latina les enseña a sus amigos de Plaza Sésamo que algunas personas hablan dos idiomas en casa; uno de los cuales puede ser español. En su solo “Spanish Me and English Me”, celebra cómo ella fusiona las dos culturas diferentes en su vida cotidiana, ya sea viendo fuegos artificiales el 4 de julio o celebrando una fiesta por su cumpleaños.

Rosita también le enseña a Elmo y al público un poco de su lengua materna en un divertido juego interactivo llamado “¿Dónde están los animales?” donde dice el nombre de un animal en español, mientras que un pizarrón comunitario da una pista de lo que podría ser ese animal.

De esta manera, los productores del famoso espectáculo de muñecos y humanos, que llega al Hulu Theater del Madison Square Garden el sábado 19 de febrero hasta el domingo 27, se aseguraron de que el español formara parte del entretenimiento para hacer sentir como en casa a los miles de niños bilingües de Nueva York.

Juanita Dilia Olivo (izq-arriba) es una de las anfitrionas del show./Cortesía

Pero Rosita no es la única latina del grupo, la joven actriz dominicana Juanita Dilia Olivo también forma parte del elenco, en donde hace las veces de Casey, una de las anfitrionas.

“Ella es una de las nuevas directoras del centro comunitario. ¡Tengo el privilegio de cantar en vivo mis canciones favoritas con mis amigos favoritos en Plaza Sésamo!”, dice sobre su personaje, en un show que asegura le brinda muchas satisfacciones. “Es un espectáculo divertido en el que los niños y las familias pueden cantar y bailar con sus amigos favoritos de Plaza Sésamo y ayudar a elegir un tema para la fiesta del barrio que celebra nuestra comunidad, mientras aprenden a ser más inteligentes, más fuertes y más amables con sus comunidades”.

La joven nacida en Santo Domingo comenzó su carrera a los 21 años, y su amor por la actuación, la música y la educación de los niños fue la combinación perfecta que la llevó a ser parte de Sesame Street Live!

“Hay muchos niños que vienen a ver el show que son hijos de inmigrantes, que crecen con ambas culturas simultáneamente como Rosita y como yo. Entonces, cuando ella canta “Spanish Me, English Me”, esos niños reconocerán cómo es esa experiencia y entenderán que es algo bueno y divertido celebrar todas las partes de ti que te hacen único”, explica.

Para Olivo, el espectáculo es ideal porque además de divertir no deja de lado el aspecto educativo que ha hecho tan famoso al programa de televisión, conocido en español como Plaza Sésamo y que se estrenó en 1969.

¡Mi parte favorita del espectáculo es cuando Cookie Monster salta de una enorme galleta y la multitud se vuelve loca! Veo familias enteras de pie y gente con sus camisetas de Plaza Sésamo, y niños con trajes de Cookie Monster cantando “C is for Cookie”, todos juntos. Me hace sentir muy afortunada de ser parte de este maravilloso espectáculo que, a su manera, está ayudando a hacer del mundo un lugar mejor al unir a las familias y celebrar nuestra diversidad.

Para más información y entradas, visitar: https://www.sesamestreetlive.com/tickets