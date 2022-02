“Estuvo impresionante en los entrenamientos”: Jürgen Klopp alaba al colombiano Luis Díaz y explica su titularidad con el Liverpool

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luis Díaz está causando sensación en el Liverpool. Es el jugador colombiano del momento, y su titularidad ante el Leicester lo confirmó. Jürgen Klopp lo alabó y explicó la razón por la cual le dio la confianza al miembro de la selección de Colombia.

“Estuvo impresionante en los entrenamientos y por eso dijimos: ‘Vamos, démosle una oportunidad’. Son tantas cosas de cuando lo vimos jugar en el Porto. No cargamos a los jugadores de información en su primera semana, pero sí… se ve como un jugador del Liverpool, es cierto“, señaló Klopp con alegría.

Díaz salió del campo de Anfield justo al minuto 90′, para darle ingreso a Takumi Minamimo con el partido ya sentenciado a favor de los Reds (2-0).

Klopp de Luis Díaz: "Estuvo impresionante en los entrenamientos y por eso dijimos: ‘Vamos, démosle una oportunidad’. No cargamos a los jugadores de información en su primera semana, pero sí… se ve como un jugador del Liverpool, es cierto". pic.twitter.com/TR5daXecpA — Thomas Blanco (@thomblalin) February 10, 2022

Luis Díaz ha jugado dos partidos con la camiseta del Liverpool. En su debut dejó una jugada de lujo. Y ante el Leicester lució sólido, como si tuviese más tiempo en el club al que llegó hace pocos días.

Este jueves, el colombiano acertó el 91% de sus pases, tocó 68 veces el balón, ganó ocho duelos, remató dos veces a puerta y generó una oportunidad de peligro.