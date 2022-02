Wayne Rooney se confiesa: “Podría haber matado a alguien o a mí mismo por el alcohol”

Wayne Rooney llegó a tocar fondo por sus problemas con el alcohol.

El exfutbolista inglés reveló que llegó a temer por su vida o incluso por hacerle daño a alguien, cuando pasó una época de consumo compulsivo de bebidas alcohólicas.

En conversación con la BBC antes del lanzamiento de un nuevo documental sobre su vida, explicó que se vio arrastrado por la bebida, así como por los problemas mentales que tuvo en una etapa muy oscura.

Cuando se le preguntó cuál fue su mayor temor en esos momentos, respondió: “Probablemente la muerte”.

“Podía conducir bajo los efectos del alcohol, lo cual hice, podría haber matado a alguien, podría haberme matado a mí mismo”.

Wayne Rooney says he feared he could have died or killed someone at the lowest point of his drinking problems.



More from his interview with @bbcbreakfast's @sallynugent



➡ https://t.co/Yi7zNuIxSvpic.twitter.com/o6dG7IhJ7G

— BBC Sport (@BBCSport) February 10, 2022