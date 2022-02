El tequila a punto de derrotar al vodka como la bebida más vendida en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El tequila se está volviendo cada vez más popular en los Estados Unidos y pronto podría superar al vodka. Y es que las botellas a base de agave, como el tequila y el mezcal, fueron la categoría de licores de más rápido crecimiento en 2022.

Las bebidas a base de agave registraron un aumento de las ventas del 30.1% en comparación con el año anterior, logrando tener ventas de $5,200 millones de dólares, de acuerdo con el Distilled Spirits Council of the U.S.

También fue la segunda categoría más grande por ingresos detrás del vodka, que ha sido el licor más vendido en los EE.UU. desde la década de 1970. Con ingresos de $7,300 millones de dólares.

El vodka sigue vendiendo aproximadamente $2,000 millones de dólares más al año que el tequila y el mezcal, pero se prevé que los licores a base de agave podrían superarlos en unos pocos años.

Usando el volumen como medida, el vodka sigue siendo el ganador en las ventas. Según Distilled Spirits Council of the U.S., el licor vendió 78.1 millones de cajas en 2021, más del doble del volumen de la siguiente categoría, que fueron las bebidas de cócteles premezclados. El tequila y el mezcal obtuvieron el cuarto lugar con 26.8 millones de cajas.

Alrededor del 98% de las ventas de $5,200 millones de dólares en bebidas a base de agave provinieron del tequila, que solo se elabora a partir de la planta de agave azul. Mezcal es una etiqueta mucho más amplia, que se aplica a cualquier licor elaborado con docenas de tipos de agave.

