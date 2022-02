Mourinho calificó de “sucia” la información sobre supuestas peleas entre jugadores de la Roma y él

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que el diario italiano ‘Corriere dello Sport’ señalara que existía un supuesto enfrentamiento entre José Mourinho y los jugadores de la Roma, debido a la eliminación que sufrieron en la Copa Italia, el entrenador portugués dio un paso al frente para desmentir dichas acusaciones.

Tras caer eliminados ante el Inter de Milán en la Copa Italia el pasado martes, Mourinho cargó contra sus futbolistas diciendo frases como “vayan a jugar a la Serie C” o “son gente sin cojones, lo peor para un hombre”, según indicó ‘Corriere dello Sport’, el cual es considerado como uno de los medios más respetados de ese país.

🎙 Mourinho: "Las noticias de lo que pasó a mitad de semana son mentiras. Perdimos un juego, hablamos de las cosas que no hicimos bien y trabajamos en esas cosas. Eso es lo que significa entrenar".#ASRoma #SassuoloRoma — AS Roma Español (@ASRomaEspanol) February 12, 2022

En ese sentido, el entrenador luso aprovechó la rueda de prensa de este sábado previa al partido contra el Sassuolo correspondiente a la fecha 25 de la Serie A, para aclarar la situación y dejar claro que no hay problemas entre los jugadores y él.

“Muchos seguro pensaban que iba a aparecer por aquí con el ojo morado porque habíamos terminado todos a puñetazos. Esa es la gran mentira. La historia que hay de que existe un problema entre los jugadores y yo, lo calificaría como algo sucio. Es con todas las letras, una mentira total”, expresó.

A su vez, dejó saber que los jugadores le han confesado sentirse bien con su método de trabajo. “Los jugadores, de hecho, me han comentado que les encanta el modo en el que trabajo. Es lo que han dicho. A lo largo de sus carrera han tenido muchos entrenadores que hablaban de una manera muy diferente a la mía”.

En ese sentido, indicó que los futbolistas le pidieron que no cambiara su forma de ser o entrenar: “Me han dicho que no quieren que cambie. Yo les he respondido que no iba a cambiar aunque me lo pidieran, pero me han dicho que es lo que quieren”, comentó con una sonrisa.

“Lo que muchos denominan una ‘explosión’ dentro del vestuario, o una crítica a los jugadores, forma parte de mi trabajo. Es lo que hacemos los entrenadores. Lo que tengo que decir lo digo a la cara y les doy la posibilidad de diálogo. Cuando hablo, la intención no es hacer un monólogo”, finalizó Mourinho.

