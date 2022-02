A los 51 años, Naomi Campbell posa por primera vez con su hija en la portada de Vogue

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Naomi Campbell presentó este lunes en sus redes sociales, de manera oficial, a su hija. La imagen de ella con su bebé corresponde a la portada del número de marzo de la edición británica de la revista Vogue.

La supermodelo describió en el artículo central que convertirse en madre a los 50 años es “lo mejor que ha hecho en su vida”. Sin embargo, nunca reveló el nombre de su pequeña, aunque sí confirmó a la revista que no fue adoptada.

Campbell, de 51 años, ha mantenido en privado todas las noticias referentes a su bebé, sorprendiendo a sus fans cuando anunció su llegada a Instagram en mayo del año pasado.

En ese momento, la también empresaria publicó una foto acunando los pies de su hija recién nacida con la leyenda: “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande”.

De acuerdo con varios medios, muy pocas personas sabían que ella estaba planeando ser madre.

“Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que la iba a tener. Pero ella es la bendición más grande que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho”, reconoció la modelo a la revista. View this post on Instagram A post shared by Naomi Campbell (@naomi)

La única vez que Campbell había hablado previamente sobre su hija fue en septiembre del año pasado, cuando la describió como “una niña de ensueño“. Hablando en la BBC HardTalk, dijo: “Ella es maravillosa. Ya es muy independiente, muy inteligente, alerta, duerme 12 horas. Es una buena chica”.