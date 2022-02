Escándalo voyeur en la NFL: ejecutivo de los Dallas Cowboys fue acusado de espiar a las porristas más famosas del mundo mientras se desvestían

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los Dallas Cowboys pagaron un acuerdo confidencial de $2.4 millones de dólares tras las acusaciones de cuatro miembros de su equipo de porristas hacia un alto ejecutivo de la franquicia, quien las habría espiado en 2015 mientras éstas se desvestían.

El acusado fue Richard Dalrymple, vicepresidente senior de relaciones públicas y comunicaciones de los Cowboys durante 32 años, hasta su retirada a inicios de febrero. Una de las chicas lo habría visto detrás de una pared con un iPhone apuntando hacia ellas en el vestuario. Según ESPN, Dalrymple ingresó por la puerta trasera del vestuario con una tarjeta especial de seguridad.

Las chicas que denunciaron recibieron $399.523,27 dólares tras el incidente. El acusado nunca negó haber entrado al vestuario, pero señaló que no sabía que las porristas se encontraban allí en ese momento, y “se fue de inmediato”.

The Dallas Cowboys paid a confidential settlement of $2.4M after four members of their cheerleading squad accused longtime team senior VP Richard Dalrymple of voyeurism in 2015, according to docs obtained by ESPN and people with knowledge of the situation. https://t.co/Ak2L5svhog — ESPN (@espn) February 16, 2022

No fue el único incidente en el cual Dalrymple estuvo involucrado: un fanático de toda la vida del equipo lo acusó de tomarle fotos “arriba de la falda” a Charlotte Jones Anderson, hija del propietario Jerry Jones.

“La gente que me conoce, los compañeros de trabajo, los medios de comunicación y los colegas, saben quién soy y lo que hago“, dijo Dalrymple en su declaración. “Entiendo la naturaleza muy seria de estas afirmaciones y no las tomo a la ligera. Sin embargo, las acusaciones son falsas. Una fue accidental y la otra simplemente no ocurrió”, concluyó.

ESPN asegura conocer la identidad de las cuatro animadoras, pero no suele revelar los nombres de las personas que han denunciado una conducta sexual inapropiada. Las mujeres se negaron a hacer comentarios para esta historia o no respondieron a las preguntas. Cowboys paid a $2.4M confidential settlement to four cheerleaders, who accused a Dallas executive of voyeurism.@DVNJr sheds light on who former Cowboys SVP Richard Dalrymple is and details the allegations against him. pic.twitter.com/l8OtbTMbZk— Outside The Lines (@OTLonESPN) February 16, 2022

Un representante de los Cowboys dijo que el equipo investigó a fondo los dos supuestos incidentes y no encontró ninguna infracción por parte de Dalrymple ni pruebas de que hubiera tomado fotos o vídeos de las mujeres. Por ello no fue despedido de la franquicia.

La polémica se reavivó siete años después.