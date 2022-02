Le dieron con todo: Ex futbolista del Manchester United criticó a Cristiano Ronaldo y aseguró que es un mal ejemplo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de que se reencontró con el gol en el último partido del Manchester United, consiguiendo así su primer tanto de 2022, Cristiano Ronaldo no está viviendo su mejor momento futbolísticamente y eso ha le ha costado una serie de críticas por parte de algunos aficionados.

Sin embargo, no solo los fanáticos han cuestionado el rendimiento de Ronaldo, pues un ex futbolista de los ‘Red Devils’ no solo cuestionó su rendimiento, sino que además arremetió contra el portugués y lo catalogó como un mal ejemplo dentro del equipo.

Se trata de Paul Ince, ex futbolista que jugó en el Manchester United desde 1989-1995 y en una entrevista concedida para The Sun opinó que Ronaldo es un mal ejemplo por sus acciones.

“Todo el mundo pensó que era genial cuando llegó por primera vez, la gente decía que sería genial para el club, los jugadores y los jóvenes, pero el ejemplo que está dando es malo”, comentó Ince.

A pesar de que confesó que entiende la frustración que puede sentir Ronaldo tras la serie de malos resultados, no justificó sus acciones dentro y fuera del campo.

Finalmente sentenció que Ronaldo es un egoísta y puso de ejemplo cuando estuvo en la Juventus, en donde comentó que debido a su actitud, el equipo se vio obligado a sacarlo.