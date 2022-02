Suzy Cortez estalla contra Antonela Roccuzzo￼

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Suzy Cortez es fan de Lionel Messi. Reconocida a nivel internacional por desnudarse a favor del argentino en redes sociales y por apoyar al FC Barcelona incansablemente. Pero parece que su pasión por el jugador le ha traído problemas con el nombre y el apellido de Antonela Roccuzzo, que es nada más y nada menos que la esposa de Messi.

¿Será que las imágenes tan eróticas y sus tatuajes tan sensuales han podido incomodar a la esposa del famoso jugador del Paris Saint German?

Suzy Cortez se tatuó el rostro de Messi en su bajo vientre. / Foto Grosby

Medios internacionales han llenado titulares asegurando que Suzy Cortez señala a Antonela como una mujer celosa a quien también señala por perseguirla. Ante lo acontencido buscamos a Suzy para hacerle preguntas puntuales al respecto. La brasileña no dudó en contestar nuestras preguntas que fueron las siguientes:

“¿Qué pasó?, ¿te escribió, te dijo algo directamente? Y recordando que las cuentas de Instagram de la modelo han sido canceladas o cerradas una y otra vez, también le preguntamos: ¿Será que de ahí provienen tus problemas con tu cuenta en Instagram?”

La respuesta de Messi fue bastante concreta: “Estoy bastante segura de que ella es la que ha eliminado mis cuentas de Instagram”.

Suzy también agregó: “Esta mujer me persigue sin que hagas nada”. Pero aprovechando lo que Suzy cree que sucede aprovechó para dejar claro que su pasión no es por el hombre, sino por el jugador. Aclaró que Lionel no le gusta y aseveróincliso no saldría con él: “Creo que Messi es feo, nunca saldría con él. Me encanta el jugador de fútbol”, concluyó.

Lee Más:

Suzy Cortez vuelve a tatuarse en honor a Messi, pero lo hace en una polémica zona de su cuerpo

Suzy Cortez comparte video del tatuaje de Lionel Messi que se hizo en la retaguardia

Suzy Cortez enciende las redes posando en tanguita y sin sostén