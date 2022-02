¿Ya se olvidó de James? Daniela Ospina confirma relación con Gabriel Coronel y ya piensa en la boda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La exdeportista Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez y madre de la pequeña Salomé con el futbolista colombiano, ha recuperado la ilusión en el amor de la mano del atractivo cantante Gabriel Coronel, con quien acaba de protagonizar un sonado reportaje para la revista People en Español, en el que ambos hablan largo y tendido sobre su sorprendente noviazgo.

La que fuera jugadora de voleibol, de 29 años, y el intérprete venezolano, de 35, han reconocido que mantuvieron largas conversaciones por mensajería instantánea antes de dar el paso de conocerse en persona: un punto de inflexión en su relación que puso a Daniela muy “nerviosa”.

“Estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Estaba nerviosa, pero feliz de conocer a ese ser humano con el que hablaba todos los días”, señaló la empresaria colombiana en un extracto de su entrevista. “Imagínate, yo era el nuevo, me analizaron de arriba abajo, pero todo fluyó muy bien. Menos mal que había unas copitas, y eso ayudó a que me relajara”, declaró Gabriel sobre la noche en la que también tuvo que presentarse ante las amistades de Daniela. View this post on Instagram A post shared by People en Español (@peopleenespanol)

Uno de los aspectos clave en la buena marcha de su romance reside en las buenas migas que el guapo artista ya ha hecho con la mencionada Salomé. “Esa es una de las cosas más importantes, ellos llevan una relación muy linda”, ha presumido con orgullo la emprendedora, quien solo tiene palabras elogiosas para el hombre que le ha robado el corazón. “Es un hombre muy genuino, muy juguetón, entonces no es difícil conectarse con una persona tan bonita y que da tanto todo el tiempo”, ha añadido.

Gabriel Coronel tampoco se lo pensó mucho antes de pronosticar un hermoso futuro para su historia de amor con Daniela, una relación que le ha llevado a mudarse a Miami para estar más cerca de ella y de su niña y que, asimismo, podría desembocar en una mediática boda más pronto que tarde. “Mi plan era irme a México de nuevo, pero me ataron aquí. Estoy muy contento, no debería decirlo, pero veo una vida con Daniela, así que el próximo plan será mandarte la invitación a nuestra boda”, aseguró el también actor y modelo.

También puedes leer: James Rodríguez y Karol G: crecen los rumores sobre posible romance