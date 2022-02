Agenda de eventos: para disfrutar del fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Ballet Folklórico de México celebra sus 70 años en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts servirá de escenario para la celebración del 70 aniversario del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, que se estará presentando en el escenario de El Bronx este domingo 20 de febrero a las 4:00 pm.

Fundado en 1952 por la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández, el Ballet Folklórico reúne la música, la danza y el vestuario del folclore mexicano desde las civilizaciones precolombinas hasta la era moderna. La compañía ha desarrollado coreografías para 40 ballets, compuestas por 60 bailarines y músicos folclóricos que han actuado extensamente en México y el extranjero.

El Lehman Center for the Performing Arts está ubicado en el campus de CUNY Lehman College en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Boletos a la venta en línea en: https://www.lehmancenter.org/ballet-mexico o por teléfono al (718 ) 960-8835).

Cortesía

Camila y Sin Banderas se despiden en el Radio CIty

Dos de las agrupaciones románticas más importantes de las últimas décadas, Camila y Sin Bandera se reúnen nuevamente para traer lo más selecto de su repertorio musical al Radio City Music Hall este domingo 20 de febrero, para cerrar su gira denominada: “4LatiDos Tour,” que se inició en agosto del 2018, y que los ha llevado por los escenarios más importantes del continente americano. Éxitos como “Te Vi Venir,” “Mientes,” “Qué Lloro,” “Abrázame,” “Sirena,” y “Todo Cambió,” para mencionar solo algunas, se han convertido en las bandas sonoras de miles de historias de amor. A las 8:00 pm. Tickets en: https://www.ticketmaster.com/

Plaza Sésamo en el Hulu Theater

El show Sesame Street Live! Let ‘s Party! arranca esta semana, por tiempo limitado, en el Hulu Theater del Madison Square Garden. Entre los números musicales de los famosos “muppets” de Plaza Sésamo destaca “Spanish Me and English Me”, el cual celebra cómo el personaje “Rosita” fusiona el español y el inglés en su vida cotidiana. Hasta el domingo 27 de febrero. Entradas en://www.ticketmaster.com

Cortesía Hulu Theater

Sonia de Los Santos en concierto online

Viaje a México y más allá con la nominada al Latin Grammy Sonia de Los Santos y su banda en este concierto online bilingüe de canciones sobre la esperanza, el hogar y la gratitud. El tercer álbum de Sonia, Esperanza, es una colección bilingüe de canciones que, como su nombre lo indica, exploran la esperanza: mirar hacia atrás en nuestro propio viaje, apreciar nuestras ciudades y hogares, ser agradecidos unos con otros, soñar con un futuro mejor, maravillarnos con la naturaleza y encontrar la luz dentro de nosotros mismos. Ella compartirá una canción recién lanzada en el show. Este sábado 19 de febrero a las 11:00 am, a través del link: https://www.symphonyspace.org/events/type/just-kidding

Cortesía

El regreso de “Sleep no More” en The McKittrick

Sleep No More, la galardonada experiencia teatral que cuenta la clásica tragedia de Shakespeare, Macbeth, a través de una lente cinematográfica oscura, regresa al The McKittrick Hotel. El público se mueve libremente a través del mundo épico de la historia a su propio ritmo, eligiendo dónde ir y qué ver, asegurándose de que el viaje de cada uno sea diferente y único. La historia se desarrolla a través de una impresionante combinación de coreografía acrobática, banda sonora de cine negro y 100 habitaciones de atmósfera densamente detallada que se extienden sobre 100,000 pies cuadrados de espacio. El McKittrick Hotel está ubicado en el 530 West 27th Street, New York, NY 10001. Los boletos están disponibles en línea en www.mckittrickhotel.com o llamando a la taquilla al 212-904-1880

Cortesía Robin Roemer

Últimas semanas de Salsa Cabaret en el Thalía

El Teatro Thalía anunció las últimas presentaciones de su show “Salsa Cabaret”, el cual reúne a bailarines y músicos del género en un espectáculo lleno de ritmo salsero. La agrupación ‘Con Cali Salsa Pal’ Mundo’ le pone la música a las coreografías de Jhon Freddy Leudo Sevillano y a sus más de 20 espectaculares bailarines, todo bajo la dirección de Jhonathan Ramos y Vivian Reyes. Como invitada especial actúa la cantante Anissa Gathers. Hasta el 27 de febrero. Viernes y sábados a las 8:00 pm y domingos a las 4:00 pm. Dirección: 41-17 Greenpoint Ave Sunnyside, Queens. Más información: https://thaliatheatre.org/

Cortesía

Exposición Colectiva “That” en el Cervantes

“That” es una selección de obras que observan nuestro entorno cotidiano, tanto en el hogar como en el entorno construido. Al cambiar la perspectiva de la audiencia sobre nuestra vida cotidiana, cada artista cuestiona las suposiciones subyacentes de una banalidad engañosa. Las cosas ordinarias se amplifican para revelar un significado extraordinario. Esta exhibición espera mostrar cómo todos los objetos que nos rodean podrían transformarse de manera similar. La exhibición estará en la galería de arte del Instituto Cervantes de NY, ubicada en 211-215 East 49th St, New York, NY 10017, hasta el 2 de abril. Información: https://nyork.cervantes.es

Cortesía

Magos Herrera trae jazz a Williamsburg

Este jueves 17 de febrero a las 7:30 pm, la reconocida vocalista Magos Herrera, acompañada por un cuarteto de cuerdas integrado por integrantes del reconocido colectivo orquestal The Knights, estará presentando su nuevo trabajo Remanso, en vivo en el National Sawdust de Williamsburg, Brooklyn. La cantante y compositora mexicana residente en Nueva York, y nominada al Grammy, es una de las voces más expresivas de la escena del jazz latinoamericano contemporáneo. Herrera es mejor conocida por su elocuente improvisación vocal y su estilo audaz, que abarca elementos del jazz contemporáneo con melodías y ritmos latinoamericanos. Disco Taco, el restaurante mexicano adyacente al teatro, estará sirviendo comida y bebidas toda la noche. El teatro está ubicado en 80 North 6th Street, Brooklyn, NY 11249. Información: https://live.nationalsawdust.org/

Cortesía

Regresa la Semana Off Broadway

Desde esta semana y hasta el 27 de febrero, la ciudad ofrecerá descuentos en 17 producciones pertenecientes a teatros que forman parte del circuito Off-Broadway. NYC & Company invita a neoyorquinos y visitantes a apoyar a la comunidad teatral al tiempo que acceden a producciones de clase mundial a un precio asequible. Entre los espectáculos participantes figura la comedia clásica “La Dama Boba” del poeta, dramaturgo y novelista Lope de Vega (1613 d.C.) en el teatro Repertorio Español, además de otras obras como: Barococo, Beauty and the Beast, Blue Man Group, Jersey Boys, Sandblasted, Space Dogs, STOMP, Tambo & Bones, entre otras. Para información y entradas, visitar el sitio nycgo.com/off-broadway-week.