Jomari Goyso le cambia el look a Pamela Silva, estrella de Primer Impacto y el público reacciona ￼

Jomari Goyso se ha convertido en el estilista predilecto de las celebridades hispanas, sobre todo de las famosas de la cadena Univision. Pero es que muchas de éstas que se confían a sus manos, son sin lugar a dudas amigas íntimas o “hermanas” como él suele decirles. Tal es el caso de Pamela Silva, a quien le ha cambiado el look.

Los fans del crítico español y algunos de los seguidores de Primer Impacto han reaccionado al cambio de look de su conductora. Algunos aseguran que estaban encantados con su cabello corto, mientras que otros aseguran que el cabello largo le sienta de maravilla. Otros además agregaron: “Jomari tan sincero y profesional como siempre. Pamela regia y preciosa always. Los amé”.

El conductor de Sal y Pimienta dice que sus encuentros con estas celebridades podrían llamarse: “Terapia de peluquería”. Y, tiene razón. ¿Por qué? Sencillo. El crítico no sólo les explica qué les queda mejor según su color de piel, estructura osea, y demás, sino que en su mensaje siempre es claro al destacar que ellas son bellas con lo que Dios ya les dio. Y esas son palabras de aceptación y agradecimiento por lo que se tiene y lo que cada una de ellas es como persona.

Junto al video, Jomari Goyso no pudo evitar ser como es, y dijo: “Uno ya no sabe ni lo que quiere, ni lo que le queda bien. Existe tanta información sobre lo que debes de hacerte, sobre lo que te queda y no te queda que ya todo es un enredo. Me voy a sacar un master en psicología, que creo me va a ir mejor”. Al final concluye con un “Love you mi Pamela Silva”.

Aquí el resultado final: Una Pamela Silva sencillamente espectacular.

Pero Jomari Goyso tiene otra sección sumamente entretenida en su cuenta de Instagram y es que de vez en cuando varias de sus amigas famosas lo llama para hacer una limpieza de clóset, rotunda. La última que vivió esta experiencia en Jacky Bracamontes. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Aunque Jacqueline Bracamontes ya no es una estrella exclusiva de Univision, sino de Telemundo, este par siempre ha sido muy unido. La protagonista de Sortilegio es la conductora de “La Voz” de dicha televisora, y además conduce Así se Baila, una competencia de baile, que para su primera temporada contó con jueces como Christian de la Fuente, Mariana Seone y Adamari López.

