Le piden a Jomari Goyso que cambie el look de Lili Estefan y le haga un corte bonito a Francisca Lachapel

Jomari Goyso le cambió el look a la conductora de Primer Impacto, Pamela Silva. Tanto ha gustado el resultado que el público ya empezó a perdile gustos e incluso a darle recomendaciones. En resumen quieren que el crítico español, nuevo conductor de Despierta América, le cambie el look a e Lili Estefan y Francisca Lachapel.

El mensaje que recibió hoy reza de la siguiente manera: “Pero le había sugerido a Jomari que le cambie el estilo a Lili Estefan y que por favor le haga un corte bonito a Francisca para que deje de usar esas extensiones, por favor Jomari“.

Parece que el público no sólo comparte las opiniones del español, sino que además confían en su criterio como estilista. Y es que aún cuando sus palabras a veces puedan ser duras, para muchos éstas no pierden veracidad, porque además él no pretende herir, sino construir y en base a eso mejorar al otro.

Aquí un ejemplo de cómo Jomari no hace eco de las tendencias, y de cómo incluso escucha más al cuerpo de su clienta, que a la de ella misma, porque en muchas ocasiones todas queremos algo que no nos va, y por esto el resultado final no nos convence.

