Congresista socialista de Nueva York AOC Ocasio-Cortez vuela en primera clase y llama “basura pendejo” a Tucker Carlson por decirle “dama rica blanca”

Alexandria Ocasio Cortez (AOC), congresista hispana demócrata de Nueva York que se autodefine como “socialista”, está de nuevo en el medio de la polémica por partida doble en las últimas horas.

Ocasio Cortez escribió anoche en Twitter que el presentador Tucker Carlson de Fox News es un “p…dejo”, después de que él afirmara falsamente que ella no era una persona de color, sino una “dama blanca rica”, resumió Newsweek.

This is the type of stuff you say when your name starts with a P and ends with dejo https://t.co/92chHFQUN7 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 19, 2022

Más temprano, Carlson había insistido en que Ocasio Cortez era blanca a pesar de su “tono” (de piel) mientras discutía el próximo libro biográfico “Take Up Space: The Unprecedented AOC”, durante la edición anoche de su programa “Tucker Carlson Tonight”. El presentador conversador argumentó que “nadie ha hecho más personalmente para degradar la feminidad estadounidense” que Ocasio Cortez.

En respuesta, Ocasio Cortez compartió en Twitter videos de los comentarios de Carlson mientras decía que él y otros conservadores tuvieron una “crisis” la última vez que ella los acusó de tener “impulsos obsesivos” sobre las mujeres jóvenes. Luego llamó a Carlson un “creep” y advirtió que no era una “persona segura” para estar rodeado de mujeres.

“¿Recuerdas cuando la derecha se derrumbó cuando sugerí que exhiben impulsos obsesivos con las mujeres jóvenes?” tuiteó la congresista. “Bueno, ahora Tucker Carlson lo está deseando… esto en la televisión nacional. Eres un asqueroso, hermano. Si eres así de fácil con el acoso sexual en el aire, ¿cómo tratas a tu personal?”

“Cualquier hombre que hable así tratará a cualquier mujer así… No importa si eres republicano, demócrata o ninguno de los dos, claramente no es una persona segura para dejar sola con una mujer. Una vez más, la existencia de una esposa o hijas no hace que un hombre sea bueno. Y éste es ‘basura'”, agregó, escribiendo esa última palabra en español. Any man that talks like this will treat any woman like this.



Doesn’t matter if you’re Republican, Democrat, or neither, this is clearly not a safe person to leave alone w/ women.



Once again, the existence of a wife or daughters doesn’t make a man good. And this one is basura 🚮— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 19, 2022

También ayer surgió un reporte de que Ocasio Cortez al parecer habría volado en primera clase en American Airlines de Austin al aeropuerto JFK de Nueva York, el domingo 13 de febrero, luego de hacer campaña por los candidatos “socialistas” Greg Casar y Jessica Cisneros, que aspiran representar a Texas en el Capitolio nacional, reportó New York Post.

“No siento que nadie en primera clase supiera que ella estaba allí…”, dijo el informante anónimo. “También estaba bastante de incógnito”, con una gran mascarilla que cubría la mitad de su rostro. “Definitivamente ha habido un cambio en sus deseos de disfrutar las cosas buenas de la vida”, afirmó una fuente no identificada allegada a la joven política, quien no ha emitido comentarios sobre este reporte.

En ocasiones recientes Ocasio Cortez ha sido criticada de tener un “doble discurso”: en septiembre pidió más “impuestos a los ricos”, frase escrita que llevó en su vestido al asistir a la lujosa gala 2021 del MET Museum en Manhattan. Previamente, en plena pandemia en el otoño de 2020, lució ropa valorada en más de $14 mil dólares al posar para la revista “Vanity Fair”, mientras ratificaba sus fuertes críticas al entonces mandatario Donald Trump por no pagar impuestos.

Nicole Malliotakis, única representante republicana por NYC, ha acusado a Ocasio Cortez de vivir “un estilo de vida de lujo mientras impulsa políticas radicales que obligarían a sus electores a vivir en la miseria”. También se ha dicho que conduce un costoso auto eléctrico Tesla.

En 2019 su madre, Blanca Ocasio Cortez, dijo que se vio obligada a mudarse a Florida porque los impuestos a la propiedad eran muy altos en NYC, la ciudad que su hija representa en el Congreso.