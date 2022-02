Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 20 de Febrero de 2022

03/21 – 04/19

Te relacionarás con personas refinadas que te despertarán las más lindas sensaciones y te llevarán a ver la vida color de rosa. Será un momento ideal para que encares emprendimientos creativos en conjunto y para que te vincules con el mundo del arte.

04/20 – 05/20

Los astros anuncian la llegada de algunos cambios en la esfera del trabajo. Mejorará la comunicación con tus superiores y es posible que se presenten viajes por temas laborales. Será un momento oportuno para pedir ascensos, establecer citas o asistir a entrevistas.

05/21 – 06/20

¡Te robarás todas las miradas! Tu glamour, tu encanto y tu sex appeal estarán a flor de piel. Si tienes hijos diles lo mucho que los quieres, ellos lo agradecerán. No tengas miedo a sentirte como un niño, en la inocencia también hay sabiduría.

6/21 – 7/20

Tu hogar se revolucionará por la llegada de visitas o simplemente decidirás cambiar los muebles de lugar. Notarás que mejora el nivel de comunicación entre tú y los integrantes de la familia. Quiero que manifiestes tus emociones más profundas.

07/21 – 08/21

Las estrellas promoverán la comunicación, el dialogo y el intercambio de ideas. Rodearte de personas encantadoras y sentir su grata compañía te estimulará para recorrer nuevos caminos. Tienes opciones interesantes a tu alrededor ¡detente a observarlas, estudiarlas y considerarlas!

08/22 – 09/22

Estarás en sintonía con una vibración prospera. Será un momento oportuno para que compres electrodomésticos, equipamientos o artículos tecnológicos porque esto te ayudará a ganar productividad. Además, te recomiendo que busques socios comerciales o hagas inversiones en conjunto.

09/23 – 10/22

Tu capacidad de seducción estará en su punto ideal y sabrás como atrapar al otro en tu red de encantos. Pero tendrás que saber cómo manejar tu poder ya que serás tú el que decida. Esta vez, los demás tendrán que adaptarse a tus preferencias.

10/23 – 11/22

Tu estado de ánimo será algo melancólico y vendrán a tu memoria antiguos amores. Podrías sentir que no fuiste apreciado como deberías o que no resultaste suficientemente encantador. Si alguien no supo valorar tus atractivos es porque no era para ti ¡dile adiós al pasado!

11/23 – 12/20

Aumentará tu predisposición para ver amigos y para llevar a cabo actividades en grupo. Aprovecha la oportunidad para hablar de tus proyectos y compartir tus próximos planes. El intercambio de información te proporcionará los ingredientes que necesitas para cumplir un sueño.

12/21 – 01/19

Pondrás en marcha una estrategia para alcanzar tus objetivos. Una persona muy bien conectada te abrirá puertas y colaborará para que obtengas eso que tanto ambicionas, usa la diplomacia y los buenos modales porque serán tus mejores aliados en tu camino al éxito.

01/20 – 02/18

Trasmitirás una energía de confianza que atraerá a tu vida eventos afortunados. Encontrarás respuesta a muchos de tus interrogantes y eso te ayudará a orientarte en la dirección correcta. Será un momento ideal para establecer conexiones y alianzas con personas extranjeras.

02/19 – 03/20

Podría reaparecer un antiguo amante o simplemente es factible que vengan a tu memoria antiguas lecciones o trucos eróticos que te resultarán muy efectivos en el lecho. Recuerda que en el terreno de la sexualidad es importante aplicar la creatividad.