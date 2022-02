Se rompió el multiverso de FIFA 22: Narradores de la franquicia se unen para bromear como los Spider-Man [Video]

Los fanáticos del simulador más exitoso de fútbol, FIFA 22, están de fiesta al ver como los tres principales narradores del videojuego coincidieron en un encuentro que recordó al multiverso visto en la película Spider-Man: No Way Home.

El primero en aparecer en escena fue el narrador Fernando Palomo, quien hace la versión latina del juego y que comparte en el video con Manolo Lama, voz del FIFA 22 para España y Derek Rae, locutor para Inglaterra y el resto del mundo.

El trío se dedica a hacer sus voces particulares del videojuego frente a la cámara y bromear con lo que pasaría “si estás en el medio de tu casa con tu control en la mano y de repente escuchas estas voces”.

Antes de finalizar, Palomo expresa que “las voces tienen caras, y ya se dieron cuentas, ya las vimos”.

Hasta los momentos se desconoce por qué los narradores se encontraban reunidos, pero se especula que era para grabar las nuevas voces que aparecerán en la siguiente versión del videojuego, FIFA 23.

Esta no es primera vez que protagonistas con locuciones dentro del juego muestran la cara por primera vez en video. Hace algunos años, el periodista y locutor inglés Andrew Anthony apareció en un video mencionando en persona el icónico slogan de EA Sports: “It’s in the Game” que protagoniza desde hace más de 15 años.

