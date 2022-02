Ella es Natasha Bassett, la actriz de 27 años que sería el nuevo romance de Elon Musk

La actriz australiana Natasha Bassett, de 27 años, parece ser el nuevo romance de Elon Musk, luego de que se captara a la joven hace unos días bajando del jet privado del empresario.

“Han estado saliendo durante varios meses y están en una relación monógama en este momento. Se encuentran muy enamorados y han estado pasando una gran cantidad de tiempo juntos“, dijo una fuente anónima al sitio web estadounidense HollywoodLife.

En las fotografías que los captaron juntos en Los Ángeles el pasado jueves se observa al magnate de Tesla y SpaceX, de 50 años, vestir un look relajado con una chamarra negra, jeans y tenis.

Mientras tanto, ella viste un abrigo largo oscuro y botas blancas y se protege los ojos con un par de lentes de sol oscuros.

Esta relación se produce después de que en septiembre pasado el magnate de Tesla se separara de la cantante Grimes, de 33 años, después de tres años juntos y sólo un año después de dar la bienvenida a su hijo X Æ A-Xii, que ahora tiene un año de edad.

De acuerdo con el portal británico Daily Mail, Bassett nació y creció en Sídney, Australia, pero se mudó a Nueva York a los 19 años para estudiar actuación. Su debut profesional fue a los 14 años, cuando participó en un montaje de Romeo y Julieta del Australian Theatre for Young People. Otro de sus primeros roles fue en ‘Dungoona’, cinta de 2009 para la pantalla chica.

En 2016 tuvo un papel pequeño en ‘¡Ave, César!’, una película de comedia dirigida por los hermanos Ethan y Joel Coen. También dio vida a Britney Spears en la película hecha para televisión Britney Ever After, lanzada por Lifetime en 2017. View this post on Instagram A post shared by Clark Dorante (@clarkdorante)

Además, ha participado en proyectos como ‘House by the Lake’, ‘Spinning Man’ y la miniserie de TV ‘Operation Buffalo’. La actriz también interpreta a Dixie Locke, la primera novia de Elvis Presley, en la cinta de Baz Luhrmann, ‘Elvis’, que se estrenará el próximo 24 de junio en Estados Unidos e Inglaterra.

