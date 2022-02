Jordan, Johnson, O’Neal y más: NBA homenajeó los 75 mejores jugadores de la historia con espectáculo sin precedentes [Videos]

La NBA rindió homenaje este domingo a los 75 mejores jugadores de su historia durante el descanso del All-Star Game que se disputó este domingo en Cleveland y que vio como vencedor al equipo de LeBron James 163-160 sobre el conjunto de Kevin Durant.

Por el 75 aniversario de la liga, la NBA anunció esta temporada la lista de los 75 mejores jugadores de toda su andadura. Así, numerosos miembros de ese ilustre listado acudieron este domingo a Cleveland y recibieron los homenajes aprovechando la celebración del All-Star Game.

Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Jerry West, Dominique Wilkins, Julius Erving, Dirk Nowitzki, Shaquille O’Neal, Kevin McHale, Reggie Miller, Oscar Robertson y Earvin “Magic” Johnson fueron algunos de los protagonistas de ese homenaje sobre la cancha.

También aparecieron algunos jugadores todavía en activo y que figuran en esa prestigiosa lista como LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Carmelo Anthony o Kawhi Leonard. The FORWARDS of the NBA's 75th Anniversary team! #NBA75 pic.twitter.com/8yC761ZL10— NBA (@NBA) February 21, 2022

Otros no pudieron acudir a Cleveland pero participaron con una pequeña aparición en vídeo; ese fue el caso de jugadores como Bill Russell, Karl Malone o Steve Nash. The CENTERS of the NBA's 75th Anniversary team! #NBA75 pic.twitter.com/UaJOe56LSB— NBA (@NBA) February 21, 2022

Por último, la liga estrenó una serie de videos recopilatorios para celebrar los 75 años de la liga en los apartados de cultura, inclusión y la propia competición, contado de primera mano por el ganador del premio de la academia Forest Whitaker. Oscar Award-Winning Actor Forest Whitaker tells the story of 75 years of the NBA’s history of COMPETITION. #NBA75 pic.twitter.com/RFKCW1EDGa— NBA (@NBA) February 21, 2022

La celebración se produjo en el marco del All-Star Game de la NBA, que vio como el equipo de LeBron James ganó por quinto año consecutivo ante el equipo de Kevin Durant.

