LeBron James a Michael Jordan: “De niño siempre quise ser como él”

LeBron James y Michael Jordan se reencontraron en uno de los instantes más comentados de este All-Star y, tras el partido, la estrella de los Lakers explicó lo importante que fue para él ese momento.

“No quería perder la oportunidad de dar la mano al hombre que me inspiró a lo largo de mi infancia”, dijo LeBron en la rueda de prensa posterior al partido.

No he tenido muchas conversaciones con él en mis 19 años en este negocio, pero una parte de mí no estaría aquí sin la inspiración de MJ (Michael Jordan). De niño siempre quise ser como él

LeBron James