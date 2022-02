Manténgase conectado con la cobertura de salud de NY State of Health

El acceso al seguro médico es particularmente importante ya que continuamos enfrentando una pandemia global. NY State of Health lanzó su campaña Stay Connected para mantener a los neoyorquinos conectados a la cobertura.

Regístrese para recibir alertas de texto de NY State of Health para que no se pierda actualizaciones importantes sobre el seguro de salud, incluyendo cuándo es el momento de renovar su plan de salud. Si no se renueva la cobertura cuando corresponde, se producirá una interrupción en la cobertura. Para suscribirse, envíe un mensaje de texto con START al 1-866-988-0327.

NY State of Health está para ayudarlo a encontrar planes de salud asequibles y de calidad que se adapten a sus necesidades y su presupuesto. Usted puede ser elegible para asistencia financiera basada en los ingresos para reducir el costo de su cobertura.

Usted puede inscribirse en un Plan de Salud Calificado ahora durante el período de inscripción abierta anual, que se ha extendido debido a la emergencia de salud pública extendida. Una vez que finaliza el período de inscripción, aún puede inscribirse en un Plan de Salud Calificado si es elegible para un período de inscripción especial.

Mientras esté vigente la Emergencia de Salud Pública, los afiliados a Medicaid, Child Health Plus y Plan Essential no necesitan renovar su cobertura; sin embargo, después de que finalice, las personas deberán tomar medidas para completar un proceso de renovación anual. Si no lo hacen, su cobertura terminará.

Para evitar la pérdida de cobertura:

Regístrese en el servicio de mensajes de texto de NY State of Health para recibir recordatorios de renovación. Para suscribirse, envíe un mensaje de texto con START al 1-866-988-0327.

Actualice la información de su cuenta

Renueve su seguro de salud cuando sea el momento de hacerlo

Obtenga más información en: https://info.nystateofhealth.ny.gov/textalerts

Todos los planes de salud ofrecidos a través del Mercado brindan atención preventiva gratuita, como visitas de rutina al consultorio y exámenes de detección recomendados.

Para la cobertura a partir del 1 de abril, debe inscribirse en un plan antes del 15 de marzo.

NY State of Health ofrece ayuda personalizada y gratuita para guiarlo a través del proceso y determinar el mejor plan así como la asistencia financiera para los que Ud. es elegible. Los asistentes de inscripción están disponibles para ayudarlo por teléfono y en algunos casos en persona, teniendo en cuenta las guías establecidas durante la pandemia COVID-19.

Hay tres maneras de inscribirse en un plan de seguro de salud a través del Mercado:

1. Llame para recibir asistencia personalizada. Usted puede encontrar esta ayuda en info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

2. Llame al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

3. Puede hacerlo en línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar su solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.