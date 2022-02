Luisana Lopilato revela que está embarazada y espera su cuarto hijo con Michael Bublé

Foto: The Grosby Group.

Después de varias horas de especulaciones, Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron los rumores que ya corrían en los medios. Con un dulce posteo en Instagram, la pareja anunció que la actriz está embarazada y que se encuentran en la espera de su cuarto hijo.

“¡Ooops! Lo hicimos de nuevo… Bebito en camino”, escribieron ambos en sus propias cuentas, al publicar dos fotografías que se tomaron en la nieve: una del cantante y la actriz tocando la pancita de ella y otra en donde los tres hermanos mayores besan la panza de su mamá.

Las publicaciones se llenaron rápidamente de buenos deseos para la familia y felicitaciones de los fanáticos de ambos, quienes se alegraron con la feliz noticia. Los famosos tampoco quisieron dejar de mandar sus saludos. Zooey Deschanel, Drew Scott y Santiago Artemis fueron algunos de los que pasaron por las publicaciones para desearles buenos augurios.

Los rumores que indicaban que la actriz podría estar embarazada comenzaron en el día de ayer, cuando la rubia apareció luciendo una incipiente pancita en el adelanto del video musical del tema “I’ll Never Not Love You” de su esposo, el cual se estrenó hoy 22 de febrero. De inmediato, varios medios afirmaron que la pareja estaba esperando su cuarto hijo.

Bublé y Lopilato se comprometieron en 2009 y se casaron dos años después. Los artistas son padres de Noah, de 8 años, Elias, de 6, y Vida, de 3. La familia reparte sus días entre Argentina y Canadá, para que sus hijos absorban la cultura de ambos países.

El video que los vuelve a reunir tras su experiencia compartida en el audiovisual de “Haven’t Met You Yet” sería un homenaje a su historia de amor. En el mismo también hacen una rara aparición los niños que tienen en común, a quienes no suelen mostrar públicamente.