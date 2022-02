George Seely ex de Marelene Favela rompe el silencio y dice: “No me conoces, amo a mi esposa y a mi hija”

“Sí estoy separada”, dijo Marlene Favela en un video que compartió en sus plataformas digitales. “Sí pedí el divorcio”, recalcó la protagonista de Gata Salvaje. Después de dichas declaraciones los medios de comunicación, la prensa en general dio por concluido el matrimonio de Marlene Favela con George Seely. Sobre todo porque éste ya no vive con ella. Reside en su país y su relación con la pequeña Bella, parece ser única y exclusivamente a distancia. Parece ser que desde hace años no existe convivencia física entre padre e hija.

Sin embargo una reciente declaración del empresario le ha dado la vuelta a todo lo que tanto el público como la prensa creía saber.

Seely respondió a un ataque, las palabras que recibió no merecen ser expuestas. Lo que importa es su respuesta, porque dijo: “No me conoces, amo a mi esposa y a mi hija”. Se entiende que el empresario sigue amando a Marlene Favela y que pese a su divorcio, éste aún se refiere a ella como su “esposa”.

La actriz, cuando por primera vez decidió salir a confirmar los rumores que giraban entorno a su vida privada, aseveró que esto es algo de lo que no volvería hablar. A la fecha lo ha cumplido. No se espera que retome las palabras de su ex. Sin embargo, sí se puede decir que ella misma aseguró que jamás se interpondría entre la relación de padre e hija. Que jamás hablaría mal de su ex y su silencio demuestra que es una mujer de palabra.

La publicación que suscitó la crítica hacía George Silly es la siguiente. Luego de leer sus palabras, hay quien lo insta a luchar por la familia que tiene. A esto el empresario no respondió. View this post on Instagram A post shared by Just George 🤷🏻‍♂️ (@george.seely)

En Instagram también comparte imágenes de su hija. Que se cree le comparte la misma Marlene Favela. En una última publicación sobre Bella, él promete que pronto podrá verla, esto fue el 10 de enero del presente año. ¿Será que la reunión se llevará a cabo? ¿Será que compartirán imágenes al respecto? Las respuestas a estas incógnitas aún no tienen respuesta. View this post on Instagram A post shared by Just George 🤷🏻‍♂️ (@george.seely)

