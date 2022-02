Agenda de eventos: Qué hacer este fin de semana

Ballet Hispánico para niños

Ballet Hispánico será parte de la Kids Week en el Intrepid Museum este jueves 24 de febrero de 10am-5pm. Los bailarines de la prestigiosa escuela de danza guiarán a los niños, de 3 a 8 años, en un proyecto interactivo de manualidades para explorar los ritmos de la cultura Latinx en una variedad de países diferentes. Pa’lante Scholars también presentará extractos de los favoritos del repertorio, a la 1:00 p. m. y a las 3:00 p. m. Para obtener más información y registrarse, visite intrepidmuseum.org/kidsweek.

Cortesía

Humor latino en el St. Mark’s Comedy Club

Este sábado 26 de febrero a las 8 p.m, el St. Marks Comedy Club, el único lugar de comedia en Estados Unidos con un menú vegano latino, presentará una gran alineación de comediantes latinos. El club, propiedad de Alex y Danny Carabano; es un agradable bar clandestino con paredes de ladrillo donde además de reírse los asistentes pueden probar las recetas de los hermanos colombianos. Alex Carabano (foto), quien ha tenido su propio especial de comedia en HBO Latino/HBO Max, se presentará el sábado, al igual que Pedro González (The Late Show with Stephen Colbert), Lissa Lenis, Matt Arevalo, JC Mendoza y Crystian Ramirez. La entrada es gratuita con un mínimo de 2 bebidas por persona. En St.Marks Street 12 (ubicado en la parte trasera de V-Spot Express.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqXGDVLmqvJZHw_kdv184u06-_AtCenUVf2oF4XY1zGaAajQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

El comediante colombiano Alex Carabano./Cortesía

Artistas del patinaje sobre hielo

Ice Theatre of New York (ITNY) presenta 2022 City Skate Pop Up Concerts este sábado 26 de febrero a la 1:30 p.m. en Governor ‘s Island Winter Village, como parte del Consejo Cultural del Bajo Manhattan (LMCC) y el primer concierto de Trust for -nunca espectáculo de esculturas de hielo. Los artistas de ITNY incluyen a Danil Berdnikov, Valerie Levine y Liz Yoshiko Schmidt. El evento es gratuito y abierto al público. Para obtener más información, visite https://www.icetheatre.org/pop-up-winter-performances.html.

Estreno de “Shark”

Arts On Site (AOS) anuncia el estreno en vivo y en persona de SHARK! en Nueva York. La obra cuenta la historia de Jack, quien se embarca en un pequeño bote para descubrir las mágicas Islas Farallón, todo por su cuenta. Armado con un sándwich de atún, un poco de mezcla de frutos secos Kahlua Crunch y un montón de ideas absurdas sobre sus habilidades de navegación, Jack está en curso de colisión con unos dientes muy afilados. Una maravillosa aventura se convierte en una batalla con el carnívoro más feroz de la naturaleza. Se estrena el domingo 27 de febrero, a las 2 p. m. y a las 4 p.m. En el Estudio 3R, 12 St. Mark’s Place, Nueva York. Los boletos cuestan $30 y se pueden comprar en línea en: artsonsite.ticketleap.com/studio-3r-performances/.

Concierto “El Embrujo de la Música Española”

Este viernes 25 de febrero a las 7:00 pm, el Instituto Cervantes ( 211 E 49th St. 10017 New York, NY) ofrecerá un recorrido musical por la Música Española del llamado Nacionalismo Musical Español (siglos XIX y XX). El concierto ofrece una selección de obras de los principales compositores de este excelente panorama musical como Falla, Malats, Granados, Albéniz, Sarasate, F.G. Lorca y A.A. Alonso. En las selecciones escogidas, transcritas y arregladas por el Dúo Belcorde, se revela la riqueza tímbrica, la variedad de ritmos y los diferentes aromas de música de primer nivel, y encaja como anillo al dedo en torno al sonido del violín y la guitarra española. Entrada gratuita previa reserva en: cult1ny@cervantes.org

Shutterstock

Cena y cine japonés

Film Forum, una sala de cine sin fines de lucro en Greenwich Village y espacio alternativo de proyección de películas independientes y el restaurante MIFUNE New York invitan al festival de 33 películas con el reconocido actor japonés, Toshiro Mifune, el homónimo del restaurante. Los asistentes al festival que presenten un comprobante de compra de entradas para el teatro en MIFUNE, recibirán un descuento de $25 en la cena. Esta oferta comienza esta semana y finaliza el 31 de marzo. MIFUNE New York es un restaurante japonés reconocido por Michelin que se enfoca en la cocina Neo-Washoku con infusión francesa. Está ubicado en 245 East 44th St. New York, NY 10017 entre 2nd y 3rd Avenue. Teléfono: 212-986-2800. Web: www.mifune-restaurant.com

Cortesía

Conoce la historia del Kings Theatre de Brooklyn

Kings Theatre, el legendario teatro en Flatbush, Brooklyn, anunció el regreso de su Tour histórico. Construido en 1929 como uno de los cinco Loew’s Wonder Theatres originales, Kings Theatre fue inicialmente un palacio de cine y un lugar de actuación en vivo con críticas de vodevil. Durante este recorrido de 75 minutos, los visitantes descubrirán aspectos históricos y arquitectónicos de la mano de guías turísticos expertos. Los aspectos más destacados del recorrido incluyen aprender sobre los estilos barrocos de este opulento teatro, la “Reina de los Reyes”, el órgano maravilloso de Robert Morgan y obtener información sobre el funcionamiento diario del teatro. Los próximos tours están programados para este sábado 26 de febrero y 12 y 19 de marzo. Las entradas están disponibles en: https://www.kingstheatre.com/tickets/tours/

Shutterstock

Últimas semanas de American Utopia

American Utopia de David Byrne concluirá las funciones el domingo 3 de abril de 2022 en el St. James Theatre (246 West 44th Street). El shows es una celebración jubilosa de música en vivo, comunidad y conexión, con la célebre producción presenta de David Byrne con los miembros originales de la banda Jacquelene Acevedo, Gustavo Di Dalva, Daniel Freedman, Chris Giarmo, Tim Keiper, Tendayi Kuumba, Karl Mansfield, Mauro Refosco, Stéphane San Juan , Angie Swan y Bobby Wooten III. El espectáculo fue honrado con un premio Tony especial en septiembre de 2021. Para más información, visitar: https://americanutopiabroadway.com/