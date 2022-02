Casas de apuestas en Nueva York pierden millones por impuestos y por promocionarse en el estado

Aunque muchos podrían pensar que las casas de apuestas están ganando verdaderas fortunas en Nueva York, ahora que son legales en el estado, la realidad es que más bien están teniendo grandes gastos.

De hecho, es probable que hasta estén perdiendo dinero desde que se lanzaron el 8 de enero. El monto de dicha pérdida podría ascender a los $200 millones de dólares, según informó de forma anónima un analista de la industria que habló con el New York Post.

La razón de esto es que operadores como Caesars y Draft Kings tienen que gastar mucho para atraer a los jugadores a sus apps. Hay que recordar que estas casas de apuestas ofrecen entre $100 y $150 por cada nuevo cliente.

Además, el estado de Nueva York impone un gran impuesto del 51% sobre los ingresos brutos de las casas de apuestas, lo que reduce todavía más sus ganancias. Asimismo, las casas de apuestas deportivas también han tenido que pagar el impuesto del 51% sobre el dinero de promoción que dieron a nuevos clientes.

Hasta ahora, las casas de apuestas han atraído a más personas de las que esperaban, pero esto ha sido costoso, ya que ofrecen promociones en las que llegan a ofrecer hasta $3,000 dólares ‘gratis’ si un jugador deposita $3,000 de su propio dinero, como es el caso de la app de Caesars, por ejemplo.

Desde que las apuestas deportivas en línea entraron en operaciones en enero, se abrieron entre 1.5 y 2 millones de cuentas nuevas.

Solo en Caesars, la compañía ha registrado alrededor de medio millón de nuevos clientes en Nueva York desde su lanzamiento. “Los volúmenes en Nueva York fueron aproximadamente el doble de lo que esperábamos”, dijo el director ejecutivo de la compañía, Tom Reeg.

El último período de ganancias de Caesars finalizó en diciembre, por lo que sus resultados desde que el estado legalizó las apuestas deportivas en línea en enero no están disponibles, pero el analista de la industria que habló con The New York Post dijo que es casi seguro que la compañía perdió dinero en sus operaciones en Nueva York.

Caesar’s se negó a comentar sobre las cifras de ganancias, pero dijo que ya ha reducido sus promociones de los $3,000 de regalo. Ahora ofrece $300 en apuestas gratis con la primera apuesta de $20 de un nuevo cliente.

El analista también calculó que la casa de apuestas DraftKings ha perdido alrededor de $50 millones en Nueva York desde el lanzamiento del 8 de enero hasta la semana que finalizó el 13 de febrero.

El director ejecutivo de DraftKings, Jason Robins, dijo que espera que la compañía obtenga una rentabilidad en un lapso de dos a tres años. Las acciones de la compañía han caído más del 15% en la última semana.

