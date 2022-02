5 errores comunes al presentar impuestos que te pueden costar mucho dinero

Recuerda que debes presentar tus impuestos a más tardar el 18 de abril de 2022. Solo asegúrate de no cometer ningún error al llenar los formularios por las prisas o la falta de atención, ya que esto podría provocar que no pidas dinero de créditos que mereces o que te equivoques y retrases todo el proceso y tu reembolso.

Por eso, a continuación, te compartimos 5 de los errores más comunes.

1–Número de Seguro Social equivocado

Dar los números de Seguro Social con errores es una de las principales equivocaciones que cometen los contribuyentes, de acuerdo con el IRS.

Debes fijarte de poner todos estos números bien, pues si vas a reclamar dependientes, debes dar los números correctos de todos ellos.

Por eso, asegúrate de verificar dos veces todos los números antes de enviar tu declaración.

2–Escribir mal tu nombre

Si escribes demasiado rápido o presionas una tecla equivocada, podrías cometer un error con tu propio nombre al ponerlo en el formulario. Si esto pasa, tendrás que empezar todo de nuevo. Y es que un error tan simple puede dar lugar a que rechacen tus devoluciones y se atrasen los reembolsos.

3–Errores matemáticos

Aunque uses una computadora para preparar y presentar tus impuestos y esta haga todos los cálculos por ti, la máquina no puede saber si los números que has ingresado son correctos.

Por eso, lo mejor es que te asegures de que los números de tu declaración sean correctos. Si llenas un formulario en papel y usas una calculadora, haz las cuentas dos veces para asegurarte de que todo está bien.

4–No pedir créditos o deducciones importantes

No es suficiente con llenar bien el formulario de presentación de impuestos. Si deseas maximizar tu reembolso, también debes aprovechar todas las deducciones y créditos fiscales disponibles para ti.

Hay muchos créditos y deducciones que tienen el potencial de reducir tu obligación tributaria en miles de dólares.

Tu software de impuestos o la persona que hayas contratado para hacer tu declaración debería ayudarte a asegurarte de que no te pierdas nada a lo que tienes derecho, pero debes aprender los nombres de algunos de los créditos y deducciones más importantes para poder darles seguimiento.

5–No declarar todos tus ingresos

También puedes cometer el error de pensar que no necesitas declarar todos tus ingresos. Sin embargo, se supone que debes reclamar todo el dinero que ganaste en el año, incluidos los trabajos extras que hiciste, las ganancias que tuviste en los juegos de azar y casi cualquier dinero que hayas ganado de cualquier otra manera.

Engañar al IRS al no darle completa esta información puede parecer un crimen menor, pero si te auditan y se descubren tales omisiones, podrías enfrentar consecuencias graves.

