Tres hamburguesas de comida rápida menos saludables en Estados Unidos

La comida rápida no se caracteriza por ofrecer comida saludable pero hay algunas opciones en el menú que suelen ser peores que otras. Entre las hamburguesas menos saludables que ofrecen las grandes cadenas de restaurantes hamburguesas de comida rápida, esta una opción de Wendy’s, otra de Shake Shack y una de Burger King.

Las comidas preparadas en los restaurantes de comida rápida suelen ser bajas en fibra y otros nutrientes, pero ricas en calorías e incluir alimentos altamente procesados, con alto contenido en sodio, azúcar agregado y grasas saturadas, el exceso de estos elementos favorece la obesidad y aumentan el riesgo de enfermedades crónicas.

La dietista Amy Goodson señaló a Eat This Not That cuáles considera que son las hamburguesas menos saludable: la Big Bacon Cheddar Cheeseburger Triple de Wendy’s; la Link Burger Triple de Shake Shack y al Spicy Ch’King Deluxe Sandwich de Burger King.

Goodson explica que considera el valor nutricional observando el contenido de calorías, grasas, grasas saturadas y sodio, que en altas cantidades, contribuyen a la enfermedad cardiaca.

Estas hamburguesas son realmente ricas en grasas y sodio, llegando a superar los límites recomendados al día, y eso sin tener en cuenta otros elementos que suelen sumarse al pedido, como papas fritas y refresco, lo cual sumaría más grasas, sodio y además azúcares añadidos.

Big Bacon Cheddar Cheeseburger Triple de Wendy’s

La Big Bacon Cheddar Cheeseburger Triple de Wendy’s tiene 1420 calorías, 102 gramos de grasa total, 42 g de grasa saturada y 5 g de grasas trans; y su contenido en sodio es de 2110 mg.

Esta hamburguesa no solo es alta en calorías, tiene un alto contenido de grasas saturada y grasas trans y el contenido en sodio supera los 2000 mg al día que sugiere la Organización Mundial de la Salud.

Link Burger Triple de Shake Shack

La Link Burger Triple tiene 1190 calorías, 82 gramos de grasa total, 34 g de grasa saturada y 2.5 g de grasas trans; y su contenido en sodio es de 4070 mg.

Esta hamburguesa de Shake Shack es extremadamente alta en sodio y grasas saturadas. Casi duplica los límites de sodio recomendados por las pautas dietéticas para los estadounidenses que sugieren un límite de 2,300 mg al día.

También excede la ingesta de grasas saturadas que contribuyen a aumentar los niveles de colesterol.

Spicy Ch’King Deluxe Sandwich de Burger King

El Spicy Ch’King Deluxe Sandwich de Burger King tiene 1499 calorías, 149 gramos de grasa total, 11.8 g de grasa saturada y 0.5 g de grasas trans; y 4755 miligramos de sodio.

La exorbitante cantidad de sodio en la hamburguesa es tal, que Burger King tiene una advertencia sobre el producto, señalando que es superior al límite diario total recomendado.

Exceso de sodio (sal)

El consumo de alimentos con alto contenido en sodio contribuye a la hipertensión arterial y aumentan el riesgo de enfermedad cardiaca y accidente cerebrovascular. También puede provocar pérdidas de calcio y afectar la salud ósea.

La Organización Mundial de la Salud, sugiere un consumo de sodio menor a los 2,000 mg, mientras que la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) recomienda no más de 1,500 mg por día para la mayoría de los adultos, incluso para las personas que no tienen presión arterial alta.

Las pautas dietéticas para los estadounidenses sugieren un límite de 2,300 mg de sodio al día.

Alto consumo de grasas saturadas y grasas trans

La AHA señala que las grasas saturadas pueden causar problemas con los niveles de colesterol, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Recomienda limitar las grasas saturadas a alrededor de 13 gramos de grasa saturada por día cuando se tiene una ingesta diaria de 2000 calorías.

Las grasas trans son las peores, las que más afectan tu corazón, los vasos sanguíneos y el resto del cuerpo.

Según la Fuente de Nutrición de Harvard, las grasas trans pueden tener efectos nocivos para la salud incluso en pequeñas cantidades. Aumentan el colesterol “malo” y reducen el HDL “bueno”; crean inflamación, relacionada con la inmunidad, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras afecciones crónicas; y contribuyen a la resistencia a la insulina.

