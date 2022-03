Video: Gervasio Deferr, exgimnasta español, confesó cómo se emborrachó una noche antes de ganar la medalla de oro en Atenas 2004

Gervasio Deferr, exgimnasta español y bicampeón olímpico (2000, 2004), contó una anécdota impresionante acerca de la noche previa a la conquista de la medalla de oro en Atenas 2004: se emborrachó y no recuerda ni cómo se fue a dormir.

El español confesó su dura batalla contra el alcohol y las drogas en una entrevista para Jordi Évole en el programa Lo De Évole. Mientras describía lo que había vivido con las adicciones, Deferr reveló al mundo lo que hizo la noche anterior a su bicampeonato.

Y a diferencia de lo que nos muestra un testimonio que exhibe la producción del programa segundos antes (aislarse, descansar y comer bien), el español decidió salir a beber al punto en el que se le olvidó cómo se quedó dormido.

“No me acuerdo cómo me fui a dormir. El día antes de la final, salgo de la zona de competición y veo donde hay unos familiares tomando unas cervezas y me pido una jarra así de grande y digo: ¡A tomar por culo!“, cuenta Deferr.

Gervasio, ese mismo día en la mañana, había fallado en la final de suelo. Solo le quedaba la final en potro que finalmente conquistó un día después. A pesar de ello, la frustración lo llevó a emborracharse, con la “suerte” de que no tuvo ni resaca al día siguiente, como él mismo confiesa.

“Pues no sé cómo lo habrán ganado otros (los oros olímpicos), pero fue así (luego de una borrachera)“, concluye el español.