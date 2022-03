Isabel Pantoja vive una crisis terrible: su hijo no le habla y necesita apoyo psicológico

La cantante Isabel Pantoja se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida, y eso que ya ha tenido que lidiar con un sinfín de desgracias y contratiempos en sus 65 años de vida. No hay que olvidar que la artista llegó a ingresar en prisión, en el año 2014, por su implicación en la trama de corrupción ‘Malaya’, en esos tiempos en los que mantenía una relación sentimental con el entonces alcalde de la ciudad, Julian Muñoz, otro de los condenados.

Tras la muerte de su añorada madre, doña Ana, en septiembre del año pasado, la tonadillera española ha asegurado en unas inesperadas declaraciones que se siente “huérfana” y abandonada por algunos de sus seres más queridos, en referencia a la batalla pública que mantiene con su hijo Kiko Rivera por la herencia de su malogrado marido, el torero Paquirri, amén de otras disputas.

Durante una breve llamada telefónica con el programa ‘Sálvame’, de Telecinco, la estrella de la canción ha celebrado, eso sí, que ese cariño que tanto le falta de sus familiares –también mantiene una relación muy tensa con su hija Isa, estrella de programas de telerrealidad- se vea compensado de alguna forma por el afecto de sus fans y por la asistencia psicológica que está recibiendo.

“Pues ahí ando… No es fácil, con lo de mi madre no lo estoy pasando bien. Lo que menos ganas tengo es de hablar”, ha señalado en un extracto de su conversación con el espacio vespertino. “Tengo profesionales que me ayudan“, ha añadido a continuación para demostrar que, a diferencia de lo que se rumorea, no vive ni mucho menos encerrada en su finca ‘Cantora’: una propiedad ubicada en Cádiz y que ha sido objeto de numerosos intentos de embargo a raíz de los problemas económicos que sufre la artista.

A pesar de sus intentos por mirar al futuro y enterrar los capítulos más oscuros de su pasado, Isabel Pantoja no ha podido evitar el resurgimiento mediático del mencionado caso Malaya.

Tanto Julián Muñoz como Mayte Zaldívar, esposa del antaño regidor antes de su romance con la vocalista, han aparecido en un especial televisivo para ofrecer su versión de lo sucedido y desmontar parte del discurso de Isabel. Por si eso no fuera suficiente, ahora ha trascendido que la artista se niega a devolver la Medalla de Andalucía que le fue retirada en 2014 tras confirmarse su ingreso en la cárcel.