Murió sin saber que había ganado el premio mayor de $9 millones de la lotería

Trágica historia la de un hombre originario de la localidad de Shaw Crescent, en Reino Unido, llamado Andrew Gillon, quien murió de forma inesperada y sobre todo sin saber que había conseguido uno de sus más grandes sueños: ganarse la lotería.

Resulta ser que Guillon sufrió un desafortunado accidente en casa de un amigo en la víspera de Año Nuevo. El hombre se cayó de las escaleras y se golpeó fuertemente la cabeza, quedando en el lugar completamente inconsciente.

De inmediato, llamaron a los paramédicos y estos lo trasladaron a un hospital, en donde los médicos determinaron que era necesario operarlo con urgencia debido a que había sufrido una fractura en el cuello. Desafortunadamente el hombre de 59 años no sobrevivió a la cirugía.

Días después de su fallecimiento, una de sus hijas llamada Lisa recibió una inesperada llamada telefónica en donde le notificaba que su padre había sido el afortunado ganador de un premio mayor de lotería equivalente a $9 millones de dólares en la Lotería de su código postal celebrado en su comunidad, así lo informa Daily Record.

“Me enteré de que papá había ganado a través de su amigo y vecino. Pensé que no había forma de que pudiera haberlo hecho, ya que había bloqueado su cuenta bancaria, así que supuse que no se habrían tomado pagos”, indicó la joven.

“Mi papá ha jugado a la lotería del código postal durante tantos años como puedo recordar. Cuando me confirmaron, me sentí absolutamente devastada al principio. Solo podía escuchar la llamada telefónica emocionada de él diciéndome que había ganado y sé que su primer pensamiento sería reservarnos unas vacaciones para todos”, agregó.

“Ha habido muchas ‘señales’ desde que nos dejó y estoy segura de que está mirando diciendo ‘Te lo dije’… Todo lo que recuerdo que dijo es, ‘¡bueno, no te reirás cuando gane!’ y tenía razón, no me estaba riendo, estaba llorando”, sentenció Lisa.

