Un hombre amenaza con colgar de un poste de luz al gobernador de Nevada en un restaurante de Las Vegas

El gobernado de Nevada, Steve Sisolak, se enfrentó a uno de los momentos más incómodos de su carrera política mientras comía en un restaurante de Las Vegas al lado de su esposa.



De acuerdo con la prensa del lugar, al menos dos hombres lo agredieron verbalmente, le lanzaron una serie de amenazas y le recriminaron información errónea sobre la pandemia provocada por el covid.



Las Vegas Review-Jornal obtuvo un video grabado con un teléfono celular en el que se puede ver a un hombre pasar su brazo alrededor de Steve Sisolak y le pregunta si él es el gobernador, a lo que el agredido responde que sí.



Tras la confirmación, el hombre empezó a agredirlo: “Esto es increíble. No puedo decirle qué pedazo de mierd* eres”.



Steve Sisolak lamentó poder escuchar la declaración de su agresor e intentó alejarse del lugar rápidamente acompañado de su esposa.



Otro hombre le pregunta dónde está su seguridad, mientras que el otro agresor en un tono muy alto le habla sobre una teoría de conspiración de extrema derecha que habla de un medicamento que no ayuda a tratar el covid.



Los hombres también hicieron alarde sobre el supuesto dinero que ha robado: “Espera hasta que encontremos todo el dinero que fluyó hacía él. Si, escondieron la hidroxicloroquina”.



Mientras Steve Sisolak apresuraba su paso y el de su esposa para retirarse del lugar, uno de sus agresores lo acusó de ser parte de la teoría de conspiración de extrema derecha con raíces en el antisemitismo y que trabaja para China llamado “Nuevo Orden Mundial”.



Los hombres, de quienes hasta el momento se desconocen sus nombres, lo siguieron hasta la calle donde continuaron con las agresiones: “¿Sabes lo que les pasa a los traidores? ¡Cuelgan a los traidores! ¡Deberíamos de colgarte de un poste de luz ahora mismo!”.



Tras los hechos, que aparentemente se desarrollaron al interior de un restaurante de comida mexicana, el portavoz de la campaña de Steve Sisolak, Reeves Oyster, lamentó y denunció lo acontecido.



“Las palabras tienen consecuencias y el campo republicano debería estar horrorizado de que su retórica aliente la violencia. Cualquier cosa que no sea una denuncia es tolerar este comportamiento y alentarlo a continuar”, se puede leer en el comunicado de Oyster.



Te puede interesar: