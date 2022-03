Demi Rose exhibe su retaguardia montada sobre un caballo como sexy vaquera

Demi Rose parece no tener límites a la hora de publicar atrevido contenido que deja tirando baba a sus fieles seguidores de Instagram. La modelo se caracteriza por mostrarse como una joven sensual, a quien le gusta hacer alarde de su espectacular figura

Hace unas horas, a través de su cuenta de Instagram, la británica aprovechó para subir un par de postales en las que se le puede ver exhibiendo su prominente retaguardia mientras posa montada sobre un caballo blanco. Su look de vaquerita sexy consta de sombrero, botas y un top de tiras que usó sin ropa interior.

“If you want to ride Ride the white pony. 💞 (Si quieres montar, monta el pony blanco)”, escribió en las imágenes que tienen más de 244 mil likes y toda clase de halagos.

Hace unas semanas, Demi Rose compartió una serie de tres instantáneas enfundada con un sexy top de encaje que transparenta parte de sus senos. En la imagen se ve a la curvilínea sentada en un sofá, luciendo su pronunciado escote, un pantalón ajustado negro y unas botas tipo bucaneras de cuero. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

