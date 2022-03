Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 2 de Marzo de 2022

03/21 – 04/19

Tu entorno te ayudará a diseñar un proyecto a largo plazo. Será la ocasión perfecta para que emprendas actividades junto a otras personas y para que te unas a grupos de trabajo. Gracias a tus amistades, tus utopías e ideales se convertirán en realidad.

04/20 – 05/20

Los planetas acompañarán tus ansias de progreso profesional. Si estás desempleado y no sabes qué hacer con tu tiempo libre aprovecha para tocar puertas porque pueden surgir nuevas oportunidades. La clave de tu éxito estará en que sepas escuchar tus pálpitos.

05/21 – 06/20

Las estrellas favorecerán los viajes y el contacto con personas extranjeras. Si sientes deseos de actualizar tus conocimientos mantente alerta porque podría surgir una opción interesante en el campo de los estudios. La posibilidad de mejorar rotundamente tu vida estará latente.

6/21 – 7/20

Se despertará tu interés y tu curiosidad por el sexo y otros temas tabú. Estarás más atrevido y buscarás canalizar las energías acumuladas en la esfera erótica ¡Alégrate! pues te sentirás muy sexy y seductor, y harás descubrimientos muy placenteros.

07/21 – 08/21

Llegó el momento de replantearte algunos aspectos de tu relación de pareja, si es esto lo que desde un tiempo deseas hacer. Eres una persona autosuficiente pero tu capacidad tiene un límite y necesitarás compartir el peso, así que atrévete a pedir lo que necesitas.

08/22 – 09/22

La improvisación te permitirá resolver uno a uno los desafíos que tienes y aplicarás la creatividad en tus tareas para elevar tu nivel de eficacia. Tu contribución será clave para mantener unido a tu grupo de trabajo. Aunque estarás muy ocupado el tiempo se te pasará volando.

09/23 – 10/22

Te mostrarás más espontáneo y extrovertido, así que buscarás renovar tu vida amorosa, pero no te dejes llevar por la rebeldía ni tires por la borda lo que tanto te costó conseguir. Puedes entretenerte sin poner en peligro una relación estable.

10/23 – 11/22

Abrirás las puertas de tu intimidad y brindarás tu afecto sin esperar nada a cambio. Tu hogar se convertirá en centro de reuniones y les darás la bienvenida a tus amigos. Ampliar tu círculo de pertenencia te reconfortará enormemente.

11/23 – 12/20

A partir de ahora te relacionarás con personas con las que podrás charlar de temas variados. Este es un día propicio para que te dejes llevar por la curiosidad y para que mantengas las antenas muy atentas porque te llegará información muy útil.

12/21 – 01/19

Llegarán a tu vida vientos de prosperidad, especialmente en lo que se refiere al dinero. Recogerás los frutos de tu siembra y sentirás que los esfuerzos que has hecho valieron la pena. Prémiate invirtiendo en algunos productos que incrementen tu confort.

01/20 – 02/18

Te conectarás con tus ideales y dejarás el campo libre para que surja la originalidad que te caracteriza y se manifieste el caudal creativo que hay en ti. Tu vida cobrará una nueva dimensión, cuando te atrevas a tomar decisiones ¡llegó la hora de reinventarte!

02/19 – 03/20

Estarás más introvertido, pero no te preocupes si no estás con ánimo de sociabilizar porque llegó el momento de cortar con las relaciones superficiales y con esas personas que no te dejan nada positivo. Una etapa se terminó, reconócelo y da vuelta la página.