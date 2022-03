Mujer que llevaba jugando la lotería por 10 años casi pierde $70,000 por no contestar las llamadas de oficiales de The Lott

Una mujer en Australia casi pierde más de $70,000 dólares que ganó en la lotería por no contestar llamadas que buscaban alertarla del premio pensando que se trataba de estafadores.

Oficiales de The Lott, proveedor oficial de la lotería en ese país, intentaron contactar en múltiples ocasiones a la residente de la localidad de Frenchs Forest, New South Wales, sin éxito.

Resulta que la jugadora compró un boleto en línea, a través de thelott.com, para el sorteo del 25 de febrero.

Sin embargo, olvidó verificar su cuenta tras la tirada.

Personal de la lotería contactó a la ganadora vía telefónica, pero este ignoró las llamadas por varios días bajo la falsa idea de que se trataba de timadores.

“Yo recibí algunas llamadas y correos justo después del sorteo, pero yo no reconocí el número de teléfono o el email, así que yo no contesté o me entere. Yo me dije: ‘definitivamente es una estafa'”, recordó la afortunada según cita la UPI.

Eventualmente, la fémina decidió iniciar sesión en la cuenta de The Lott y descubrió que había ganado.

La mujer ganó el premio mayor de $72,580.50 luego de jugar la lotería por un periodo de 10 años.

“Tendré que tomar todo en primer lugar y esperar a que el premio sea depositado en mi cuenta de banco antes de decidir cómo lo voy a gastar, pero yo sé que le daré buen uso”, aseguró la agraciada.

