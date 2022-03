Óscar de la Hoya se rinde ante la valentía de los boxeadores de Ucrania que defienden a su país

Primero fueron los hermanos Klitschko -Vitali y Wladimir-, dos inmortales del boxeo, quienes anunciaron su intención de unirse a las fuerzas armadas de Ucrania ante la invasión rusa. Luego siguieron otros como Vasyl Lomachenko, uno de los peleadores más completos del mundo, y Oleksandr Usyk, el campeón mundial de los pesados, listos para participar en la guerra.

La decisión de esos cuatro grandes del boxeo de Ucrania incluso de jugarse la vida para defender a su país ha dejado impresionado a Óscar de la Hoya.

“Son muy valientes, tienen mucho coraje, hombres jóvenes que pelean por su país. Son peleadores, lo están demostrando, dentro o fuera del ring… Pero deben tener cuidado”, dijo el promotor en una charla con reporteros de boxeo en Los Ángeles.

Vitali and Wladimir @Klitschko, I am thinking of you, my friends. You were my heroes in the ring and you’re my heroes now. https://t.co/hR5U5llTwS — Arnold (@Schwarzenegger) February 25, 2022

“Ucrania está pasando por momentos realmente muy difíciles, es triste que esto suceda, pero te muestra el carácter de ellos, la mentalidad de peleadores, el corazón de peleadores”, agregó De la Hoya. “Están dispuestos a arriesgar su vida por su país, por sus familias, por sus amigos, por extraños, gente que ni siquiera conocen”. Vasyl Lomachenko has joined the Belgorod-Dnestrovsky Territorial Defense Battalion in Ukraine to defend his country from Vladimir Putin’s invasion by Russia… pic.twitter.com/LWFDcUhFAB— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 27, 2022

Al profundizar en su elogio de los hermanos Klitschko, Lomachenko y Usyk, De la Hoya dijo: “Es muy valiente de su parte. Ellos son la representación de lo que es un peleador, de lo que es el boxeo. Somos un deporte en el que peleamos por los demás sin importar nada. Es muy encomiable, pero nada más que tengan cuidado”. Usyk is wearing his boxing shoes. That means business. pic.twitter.com/GckfZkmvaa— Dan Canobbio (@DanCanobbio) March 1, 2022

Cuando un reportero le preguntó a De la Hoya si él se pudiera imaginarse haciendo algo así, la respuesta del promotor angelino fue genuina y contundente hablando en inglés: “Fuck no!… Jesús… Pero por eso digo, wow… Quién sabe si ya estando en la batalla y quieres defender a tu país. A lo mejor… Mucho respeto por pelear por su país y lo que ellos están haciendo es increíble”.