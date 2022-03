Pareja de New Jersey encuentra una perla que podría valer $100,000 en una almeja de un restaurante

Una pareja de Nueva Jersey podría haber encontrado una pequeña fortuna después de hallar una perla que potencialmente podría valer miles de dólares en una almeja de un restaurante.

“Pensé que uno de mis molares se había roto”, dijo Michael Spressler, de 58 años.

Spressler descubrió la perla el domingo pasado mientras cenaba con su esposa María en Lobster House en Cape May.

El hombre dijo que se topó con la perla de 8.8 milímetros de ancho mientras abría una docena de almejas crudas.

“Llegué a la doceava (almeja) y cuando la tomé con el tenedor parecía un poco pesada, pero no pensé en nada más. Luego, cuando comencé a comerla, noté que tenía algo en la boca. De hecho, pensé que uno de mis dientes se había roto”.

Inicialmente pensó que era una pequeña piedra. “Cuando la puse en la palma de mi mano, era una perla blanca perfectamente redonda”, dijo Spressler.

Obviamente, el hombre quedó anonadado por su descubrimiento.

“He estado comiendo almejas toda mi vida. Esta es la primera vez que me sucede esto”, dijo Spressler, quien ha cenado en Lobster House con su esposa desde la década de 1980. De hecho, el descubrimiento ocurrió en el 34 aniversario del primer viaje que hicieron los dos al restaurante.

Spressler estaba especialmente asombrado porque las probabilidades de encontrar una perla en una almeja son extremadamente raras: solo una de cada 10,000 alberga estas gemas oceánicas.

Su esposa dijo que quería que la perla fuera insertada en una pieza de joyería para conmemorar el día especial. Sin embargo, Spressler dijo que él está más interesado en averiguar el valor de la perla, ya que estima que podría valer miles de dólares.

“Ella quiere ponerlo en una pieza de joyería o algo así, pero primero tengo que tasarla, para obtener algún tipo de valor. No sé cuánto vale. Realmente no lo sé y me gustaría saberlo”, dijo Spressler.

La perla podría costar entre $50 y $100,000 dólares dependiendo del cuerpo de agua en el que se originó, según informó el New York Post.

