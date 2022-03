Christian Nodal rompe el silencio y admite haber vivido la vida loca

Desde que se conoció el final de su compromiso con Christian Nodal, el estilo de vida por todo lo alto de Belinda ha sido sometido a un escrutinio sin precedentes porque sus detractores aseguran que solo puede permitírselo gracias al dinero de sus parejas sentimentales.

Irónicamente su ex ha sido el único de los dos que ha reconocido que en un momento de su vida se obsesionó con todos los lujos que se asocian a las estrellas de la música, como coches de lujo, joyas o relojes carísimos, y se sentía incapaz de renunciar a ellos. “Pensaba que el dinero era justo eso, vivir la vida loca, al extremo, rápido, sin pensar las cosas. Siento que no perdí el piso, pero sí me obsesioné y llegué a un punto en el que si no traía ropa de marca, no me sentía seguro”, ha confesado Christian en una entrevista a la revista Life & Style.

Esa etapa de su vida, que coincidió con su meteórico ascenso a la fama, estuvo marcada por días de fiestas que se encadenaban y durante los que acababa perdiendo el control hasta el punto de que luego no recordaba lo que había hecho. “Salir con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños”, ha añadido.

Esa etapa llegó a su fin por dos motivos: en primer lugar, se dio cuenta de que las posesiones materiales no le ayudaban a conectar con la gente, y en segundo, conoció a muchos de sus ídolos y se llevó una gran decepción. “Los descubrí vacíos. Sus pláticas eran tan superficiales que yo decía: ‘¿Soy el único loco que padece una crisis existencial porque vive analizando de forma profunda cada paso que da y cómo trata a los demás?'”.

Muchos famosos siguen hablando del truene de Nodal con Belinda

La polémica en torno al anillo de compromiso de Belinda y Christian Nodal ha abierto un curioso debate público: ¿quién debe quedarse la joya con la que alguien propuso matrimonio a su pareja cuando se cancelan los planes de boda?

En el mundo del entretenimiento hay opiniones para todos los gustos, desde quienes piensan que la estrella del pop debería devolver el anillo a su ex a quienes creen que tiene todo el derecho del mundo a conservarlo e incluso a venderlo o devolverlo para hacerse con el dinero que costó, pero Sebastián Yatra solo puede decir que él jamás se encontrará en una situación parecida, según destacó Showbiz.

Al colombiano, que colaboró con Nodal en la canción ‘Esta noche’ hace dos años, no le da ninguna vergüenza reconocer que nunca se ha gastado en otra persona una suma de dinero similar a los 3 millones de dólares que pagó su amigo por el anillo que le compró a Belinda, y no piensa hacerlo nunca.

“Yo regalo libros y cosas con significado. Nunca he dado un regalo tan caro. Creo que es algo que aprendí de mi papá de pequeño, cuando me contaba la historia de amor con mi mamá“, ha reconoció él en la rueda de prensa que ofreció antes de su último concierto en México, en la que no pudo evitar las preguntas acerca del tema más candente del momento en la prensa social del país.

Sebastián no cree que su punto de vista le convierta en un tacaño, sino que más bien le ayuda a evitar a personas que solo se interesen en él por motivos materiales. “Creo que el amor es algo que, cuanto más significado le puedas dar alejándolo de las cosas materiales, más bonito va a ser”, ha concluido.

